Novak Đoković odao poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Najbolji srpski teniser Novak Đoković oglasio se povodom godišnjice tragedije u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice smrtno stradalo 16 ljudi.

Novak Đoković odao poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu

Tim povodom, Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama. Najbolji u istoriji tenisa je podsjetio na žrtve tragedije, napisao njihova imena, prezimena i godine rođenja, prenio je "Glas Srpske".

Sara Firić (2018), Valentina Firić (2014), Milica Adamović (2008), Nemanja Komar (2007), Vukašin Crnčević (2006), Anđela Ruman (2004), Miloš Milosavljević (2003), Anja Radonjić (2001), Stefan Hrka (1997), Sanja Arbutina Ćirić (1989), Vasko Sazdovski (1979), Đorđe Firić (1971), Goranka Raca (1966), Vukašin Ranković (1955), Mileva Karanović (1948) i Đuro Švonja (1947) žrtve su tragedije.

 (MONDO)

Novak Đoković Novi Sad Tenis

