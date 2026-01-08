logo
Jovanović otišao iz Partizana, ali ostaje u Superligi

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crno-bijeli su se rastali sa mladim napadačem Dušanom Jovanovićem.

Dušan Jovanović napustio Partizan Izvor: MN PRESS

Napadač Partizana Dušan Jovanović (19) odlazi u Železničar iz Pančeva, objavio je "Telegraf". Crno-bijeli neće dobiti obeštećenje, već 20 odsto od naredne prodaje za snažnog napadača iz Humske.

Partizan je imao namjeru da Jovanović ostane, dobio je i ponudu da produži ugovor, ali je odabrao selidbu u Pančevo kod trenera Radomira Kokovića, u tim koji je trenutno šesti na tabeli Superlige.

Jovanović je bio rezervna opcija crno-bijelih iza najboljeg igrača tima Jovana Miloševića i takođe traženog Andreja Kostića. Zato i nije preveliko iznenađenje što je želio da ode i što njegovo ime nije na spisku putnika Partizana na dvonedjeljne pripreme u Tursku.

Tagovi

FK Partizan fudbal transferi Dušan Jovanović

