Iz Leotara u Bazel: Trebinjka Una Rankić karijeru nastavlja u Švajcarskoj

Dosadašnja fudbalerka Leotara iz Trebinja potpisala za švajcarskog superligaša.

Izvor: Promo/ŽFK Leotar Trebinje

Reprezentativka BiH i dosadašnja fudbalerka trebinjskog Leotara Una Rankić (18) potpisala je troipogodišnji ugovor sa Bazelom i karijeru će nastaviti u švajcarskoj Superligi.

Una Rankić igra u sredini terena i važi za jednog od najvećih talenata bh. ženskog fudbala. Već u ranoj dobi skrenula je pažnju na sebe i ispisala istoriju, jer je postala najmlađa igračica koja je ikada nastupila za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine, kao i u najvišem rangu domaće lige.

Sa svega 18 godina postala je standardna u postavi Leotara i jedna od nosilaca igre u ženskoj Premijer ligi BiH, stekavši dragocjeno iskustvo na najvišem nivou. Igra na pozicijama centralnog i ofanzivnog veznog reda, a desnonoga je igračica koja se ističe tehnikom i ofanzivnim potencijalom. Prije nekoliko godina u omladinskoj ligi bila je najbolji strijelac sa 31 golom u 11 utakmica.

"Ovo nije samo transfer – ovo je dokaz da se u Leotaru stvara kvalitet koji prelazi granice Bosne i Hercegovine. Ponosni smo što je Una bila dio naše istorije i neizmjerno joj zahvalni na svemu što je dala našem klubu, na svakom treningu, utakmici i trenutku kada je nosila naš grb sa srcem. Basel dobija igračicu. Mi ispisujemo istoriju", saopšteno je iz Leotara.

U trebinjskom klubu ističu da je ovo put kojim treba da nastave dalje.

"Mi nastavljamo dalje – sa istim žarom, istom željom i istim uvjerenjem kao onog dana kada je Una prvi put obukla dres Leotara. Posebno kroz rad sa mladim igračicama, jer ovo je put kojim želimo da idemo. A sada, sve curice koje sanjaju da jednog dana budu Una – vrijeme je da se bacimo na posao. Una, želimo ti mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Uvijek ćeš biti dio naše priče, dio pozdrava za milo Trebinje, i znaj – Trebinje će zauvijek biti tvoj drugi dom", dodaje je iz trebinjskog kluba.

Direktor Bazela Fabijan Sangines istakao je zadovoljstvo angažmanom mlade bh. fudbalerke.

"Una je, uprkos mladim godinama, već A reprezentativka i posjeduje izuzetan kvalitet i veliki potencijal. Uvjereni smo da će se kod nas dalje razvijati, kako sportski tako i lično, te da će dodatno ojačati naš vezni red", poručio je Sangines.

Una će u Bazelu nositi dres sa brojem 31.