logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UEFA rang lista ženskih klubova: SFK 2000 na 38. mjestu

UEFA rang lista ženskih klubova: SFK 2000 na 38. mjestu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Najbolji ženski bh. fudbalski klub na najnovijoj UEFA rang listi jedan je od najbolje plasiranih klubova iz regiona.

SFK 2000 na 38. mjestu UEFA rang liste Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

SFK 2000 iz Sarajeva napreduje iz godine u godinu. Sarajke su, osim fenomenalnih rezultata u domaćim takmičenjima, ove sezone dostojno predstavljale BiH i na međunarodnoj sceni.

Tako su na najnovijoj UEFA rang listi ženskih klubova fudbalerke iz Sarajeva na 38. mjestu, te su među najbolje plasiranim klubovima iz regiona. Od ekipa iz bivše Jugoslavije bolji plasman ima jedino slovenačka Mura, koja je na 31. poziciji.

"Na najnovijoj UEFA rang listi ženskih klubova, SFK 2000 Sarajevo nalazi se na 38. mjestu u Evropi.

Ova pozicija rezultat je kontinuiteta nastupa i osvojenih bodova u najjačim evropskim takmičenjima, ali i jasnog pokazatelja nivoa na kojem klub danas djeluje.

U aktuelnoj sezoni UEFA Lige šampiona, nakon vođstva i velike borbe, poraženi smo tek u produžecima od belgijskog OH Levena, ekipe koja se kasnije plasirala u ligašku fazu i potom izborila i nokaut fazu Lige šampiona. Taj meč najbolje govori o kvalitetu našeg tima i o tome kakvom smo protivniku bili nadomak pobjede.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Nakon ubjedljive pobjede protiv Ljubotena rezultatom 5:0, izborili smo plasman u UEFA Evropa kup, gdje smo u dvomeču eliminisali izuzetno snažan turski tim ABB Fomget. Evropski put nastavili smo protiv švajcarskog BSC Jang bojsa, koji je na kraju bio uspješniji u dvomeču.

SFK 2000 Sarajevo i dalje ostaje relevantan evropski klub, sposoban ravnopravno se nositi s ekipama iz najjačih liga i potvrđivati kvalitet bosanskohercegovačkog fudbala na međunarodnoj sceni", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Sarajevski klub tako se našao ispred subotučkog Spartaka (47. mjesto), Osijeka (53. mjesto), Ljubotena (65. mjesto), Crvene zvezde (84. mjesto)…

Na prvom mjestu je Barselona, a slijede je Lion, Čelsi, Bajern Minhen, Arsenal, Volfsburg, PSŽ, Real Madrid, Juventus i Roma, koji kompletiraju deset najboljih ženskih ekipa u Evropi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

SFK 2000 UEFA ženski fudbal Fudbalerke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC