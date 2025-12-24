UEFA rang lista ženskih klubova: SFK 2000 na 38. mjestu

Najbolji ženski bh. fudbalski klub na najnovijoj UEFA rang listi jedan je od najbolje plasiranih klubova iz regiona.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

SFK 2000 iz Sarajeva napreduje iz godine u godinu. Sarajke su, osim fenomenalnih rezultata u domaćim takmičenjima, ove sezone dostojno predstavljale BiH i na međunarodnoj sceni.

Tako su na najnovijoj UEFA rang listi ženskih klubova fudbalerke iz Sarajeva na 38. mjestu, te su među najbolje plasiranim klubovima iz regiona. Od ekipa iz bivše Jugoslavije bolji plasman ima jedino slovenačka Mura, koja je na 31. poziciji.

"Na najnovijoj UEFA rang listi ženskih klubova, SFK 2000 Sarajevo nalazi se na 38. mjestu u Evropi.

Ova pozicija rezultat je kontinuiteta nastupa i osvojenih bodova u najjačim evropskim takmičenjima, ali i jasnog pokazatelja nivoa na kojem klub danas djeluje.

U aktuelnoj sezoni UEFA Lige šampiona, nakon vođstva i velike borbe, poraženi smo tek u produžecima od belgijskog OH Levena, ekipe koja se kasnije plasirala u ligašku fazu i potom izborila i nokaut fazu Lige šampiona. Taj meč najbolje govori o kvalitetu našeg tima i o tome kakvom smo protivniku bili nadomak pobjede.

Izvor: Promo/SFK 2000 Sarajevo

Nakon ubjedljive pobjede protiv Ljubotena rezultatom 5:0, izborili smo plasman u UEFA Evropa kup, gdje smo u dvomeču eliminisali izuzetno snažan turski tim ABB Fomget. Evropski put nastavili smo protiv švajcarskog BSC Jang bojsa, koji je na kraju bio uspješniji u dvomeču.

SFK 2000 Sarajevo i dalje ostaje relevantan evropski klub, sposoban ravnopravno se nositi s ekipama iz najjačih liga i potvrđivati kvalitet bosanskohercegovačkog fudbala na međunarodnoj sceni", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

Sarajevski klub tako se našao ispred subotučkog Spartaka (47. mjesto), Osijeka (53. mjesto), Ljubotena (65. mjesto), Crvene zvezde (84. mjesto)…

Na prvom mjestu je Barselona, a slijede je Lion, Čelsi, Bajern Minhen, Arsenal, Volfsburg, PSŽ, Real Madrid, Juventus i Roma, koji kompletiraju deset najboljih ženskih ekipa u Evropi.