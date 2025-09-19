SFK 2000 danas dobija rivala u drugom kolu Evropa kupa: Šampion BiH može na Inter, Sporting, PSV...

Žrijeb će se obaviti u Nionu, sa početkom u 15.00 časova.

Izvor: SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 izborile su sinoć nastup u drugom kolu Evropa kupa, a žrijebom u 15.00 časova saznaće ime protivnika u narednoj fazi.

Izvlačenje parova obaviće se u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu, a bordo tim će prilikom "plesa kuglica" imati status nosioca.

Tako su potencijalni rivali aktuelnog šampiona BiH: Ferencvaroš (Mađarska), Fortuna Hjering (Danska), Breidablik (Island), HB Kege (Danska), Hamarbi (Švedska), Inter (Italija), Dinamo-BSUPC (Bjelorusija), Sporting (Portugal), PSV Ajndhoven (Holandija), Austrija Beč (Austrija), Slovacko (Češka), Nordsjeand (Danska), Jang bojs (Švajcarska), Frauenfusbal (Švajcarska) i GKS Katovice (Poljska).

Utakmice drugog kola Evropa kupa igraju se 7. i 8. odnosno 15. i 16. oktobra.

Podsjetimo, SFK 2000 je sinoć nakon izvođenja jedanaesteraca eliminisao turski Fomget.

