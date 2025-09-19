logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

SFK 2000 danas dobija rivala u drugom kolu Evropa kupa: Šampion BiH može na Inter, Sporting, PSV...

SFK 2000 danas dobija rivala u drugom kolu Evropa kupa: Šampion BiH može na Inter, Sporting, PSV...

Autor Dragan Šutvić
0

Žrijeb će se obaviti u Nionu, sa početkom u 15.00 časova.

SFK 2000 žrijeb za drugo kolo Evropa kupa Izvor: SFK 2000 Sarajevo

Fudbalerke SFK 2000 izborile su sinoć nastup u drugom kolu Evropa kupa, a žrijebom u 15.00 časova saznaće ime protivnika u narednoj fazi.

Izvlačenje parova obaviće se u sjedištu Evropske fudbalske federacije u Nionu, a bordo tim će prilikom "plesa kuglica" imati status nosioca.

Tako su potencijalni rivali aktuelnog šampiona BiH: Ferencvaroš (Mađarska), Fortuna Hjering (Danska), Breidablik (Island), HB Kege (Danska), Hamarbi (Švedska), Inter (Italija), Dinamo-BSUPC (Bjelorusija), Sporting (Portugal), PSV Ajndhoven (Holandija), Austrija Beč (Austrija), Slovacko (Češka), Nordsjeand (Danska), Jang bojs (Švajcarska), Frauenfusbal (Švajcarska) i GKS Katovice (Poljska).

Utakmice drugog kola Evropa kupa igraju se 7. i 8. odnosno 15. i 16. oktobra.

Podsjetimo, SFK 2000 je sinoć nakon izvođenja jedanaesteraca eliminisao turski Fomget.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SFK 2000 fudbal Evropa kup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC