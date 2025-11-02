logo
Novak dobio rivala na startu Atine: Đoković igra protiv igrača koji ga je dvaput "isprašio"

Novak dobio rivala na startu Atine: Đoković igra protiv igrača koji ga je dvaput "isprašio"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković igra protiv Čileanca Alehandra Tabila, koji ga je pobijedio u oba međusobna okršaja.

Novak Đoković saznao protivnika u Atini Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković dobio je rivala u 2. kolu turnira u Atini. Srpski as je slobodan u prvoj rundi, a svoj put do 101. titule u karijeri započeće protiv Čileanca Alehandra Tabila koji je trenutno 82. na ATP listi. On je u dramatičnom meču savladao Adama Voltona poslije borbe u tri seta sa 7:6(7). 6:7(6), 7:5.

Ono što je zanimljivo je da je Tabilo jedan od rijetkih koji imaju pozitivan skor protiv Đokovića, pošto ga je savladao dva puta u karijeri. Čileanac je porazio Novaka ove godine u Monte Karlu sa 6:4, 6:3, dok ga je 2024. godine nadigrao u Rimu 6:2, 6:3.

Što se tiče meča Tabila i Voltona, trajao je više od tri sata, odigrana su dva taj brejka, ali je Australijanac ostao bez snage i poklekao u trećem setu. U prvom setu nije bilo brejkova, dok smo u drugom vidjeli po jedan na obje strane. U odlučujućem su Čileanac i Australijanac poklekli u 9. odnosno 10. gemu, ali je Tabilo posljednju šansu pre taj-brejka uspio da iskoristi i realizuje prvu meč loptu na servis rivala.

Šta dalje čeka Đokovića?

Ako uspije da prebrodi prvu prepreku, u narednoj rundi bi mogao da igra sa Laslom Đereom, dok su u polufinalu potencijalni rivali Rajli Opelka, Brendon Nakašima, Fabijan Marožan i Pedro Martinez. Što se tiče druge strane kostura, tamo je svakako najveće ime Lorenco Muzeti.

