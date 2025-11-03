logo
Odluka Novaka Đokovića sve mijenja: Dok Srbin uživa u Atini, rivali se nadaju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković obezbijedio je učešće na Završnom mastersu po 18. put u karijeri, a da li će igrati?

Da li će Đoković igrati na završnom mastersu Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Novak Đoković takmiči se na turniru Serije 250 u Atini gdje će mu u 2. kolu biti rival Čileanac Alehandro Tabilo. Srbin je glavni favorit za osvajanje titule pored Lorenca Musetija, ipak, ono o čemu se više spekuliše je da li će Novak igrati na Završnom mastersu gdje je obezbijedio učešće po 18. put u karijeri. Njegovu konačnu odluku čekaju Lorenco Museti i Feliks Ože-Alijasim koji se bore za osmu poziciju.

Kanađanin je trenutno na osmoj poziciji koja vodi u Torino, ali je Museti u posljednjem momentu odlučio da nastupi u Atini i ima šansu za preokret. Italijan će morati da stigne do finala da bi izborio plasman u ATP finale, a sve mu je olakšao Ože-Alijasim koji je odustao od takmičenja u francuskom Mecu za koji je bio prijavljen.

"Neću ići. Ove nedjelje se borim sa mnogo fizičkih problema. Neću praviti iste greške koje sam pravio u prošlosti. Moje fizičko stanje i zdravlje su mi zaista prioritet, iznad kvalifikacija. Ako se kvalifikujem, odlično. Ako ne, Lorenco će zaslužiti svoje mjesto", rekao je Kanađanin.

Ova njegova odluka ne čudi jer je poražen u finalu Pariza od Janika Sinera i sigurno ne želi previše da rizikuje u finišu sezone koja je za njega bila, može se reći, uspješna.

Da li će igrati Đoković?

Ima nekih naznaka da će Đoković propustiti Zavšni turnir jer mu je raspored sličan kao prošle sezone kada je u finišu sezone igrao u Šangaju, a potom preskočio Pariz i Torino. Ipak, ne mogu sezone da se povrede jer je prošle godine ispunio glavni cilj osvajanjem Olimpijskih igara. Da li je Novakova strategija da ima više mečeva u nogama do Australijan Opena ili da što počne pripreme, saznaćemo kada završi svoju misiju u Atini gdje će pokušati da osvoji 101. trofej.

Tagovi

Tenis Novak Đoković Završni masters

