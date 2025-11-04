logo
"Đoković je bio predvidljiv, više sam volio protiv Rodžera": Nadal iznenadio izjavom

"Đoković je bio predvidljiv, više sam volio protiv Rodžera": Nadal iznenadio izjavom

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Rafael Nadal razgovarao je sa Tomom Brejdijem i tom prilikom je govorio o rivalstvu sa Đokovićem i Federerom.

Rafael Nadal o Đokoviću i Federeru Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis/BasialD/Served with Andy Roddick

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer imali su rivalstvo koje se smatra jednim od najvećih u istoriji sporta. Nije tajna da najbolji srpski sportista nije imao preterano prijateljski odnos sa Špancem i Švajcarcem, ali su jedni prema drugima gajili veliko poštovanje. Nadal se po ko zna koji put osvrnuo na borbe koje je vodio sa najvećim rivalima i otkrio zašto je više voleo da igra protiv Federera.

On je u razgovoru sa legendarnim Tomom Brejdijem istakao da je njegovo rivalstvo sa Federerom bilo zanimljivije i nazvao je Đokovićevu igru "predvidljivom".

"Potpuno je drugačije. Mislim da je sa Novakom više, ravnopravno, predvidljivo“, rekao je Nadal tokom runde golfa sa Brejdijem i dodao:

"Istovremeno, bilo mi je teže da imam pravu taktiku jer morate igrati veoma dobro i obraćati pažnju na sitne detalje. Da biste ga pobijedili, morate da igrate nevjerovatno, to je istina. Protiv Rodžera, stilovi su bili toliko različiti, mislim da je to učinilo mečeve zanimljivijim za navijače", rekao je Nadal.

Đoković ga pobijedio 7 puta zaredom

Španac se posebno osvrnuo na sezonu 2011, kada je izgubio sedam mečeva zaredom. Nije mogao da pronađe rješenje za Đokovića i počeo je da sumnja u sebe.

"Jedne godine sam previše puta izgubio od Novaka. 2011. sam izgubio finale Indijan Velsa, Majamija, Madrida, Rima, Vimbldona i US Opena opena. Sljedeće godine sam izgubio finale Australije. Bilo je teško promijeniti dinamiku, konstantno smo igrali jedan protiv drugog, bilo je teško da shvatim gdje griješim i zašto ne mogu da ga pobijedim. To su bile mentalni izzaovi."

Međusobni skor

Osim toga što je Đoković osvojio više grend slem i masters titula od Nadala i Federera, bio je bolji i u međusobnim duelima. Španca je nadigrao 31 put naspram 29 poraza, dok je Federera pobijedio 27 puta i poražen u četiri meča manje. Što se tiče odnosa snaga Nadala i Federera, veliko rivalstvo je okončano sa 24:16 u korist Španca.

Tenis Novak Đoković Rafael Nadal Rodžer Federer

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

