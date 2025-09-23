logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Goran Ivanišević se emotivnom objavom oprostio od Nikole Pilića: "Bez vas nikada ne bih uspio"

Goran Ivanišević se emotivnom objavom oprostio od Nikole Pilića: "Bez vas nikada ne bih uspio"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Goran Ivanišević ostavio je emotivnu poruku poslije smrti Nikole Pilića. Objasnio je koliko mu je značio i da ne bi postao to što jeste bez njega.

goran ivanisevic se oprostio od nikole pilica Izvor: Joe Klamar / AFP / Profimedia

Tužna vijest pogodila je teniski svijet, preminuo je legendarni Nikola Pilić. Teniski otac Novaka Đokovića je otišao u vječnost u 87. godini. Od njega se opraštaju mnogi, među njima je i Goran Ivanišević koji je biranim riječima pričao o čovjeku koji mu je mnogo pomogao u karijeri.

"Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga zajedno, smijali se i plakali zajedno. Malo i svađali, ali znam da bez vas nikada ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru", napisao je Ivanišević na Instagramu.

Bio je Pilić selektor reprezentacije Hrvatske 2005. godine kada je osvojen Dejvis kup, a tada je u timu bio i Ivanišević. U Bratislavi je pala Slovačka. Njih dvojica znaju se dosta dugo, pošto je Goran trenirao u Pilićevoj akademiji, upravo tamo je Ivanišević prvi put upoznao i Đokovića. Zna Goran dobro da bi teško došao do mnogih uspjeha u karijeri da nije bilo čovjeka koji je pomogao mnogima. Ne samo teniserima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

05:06
Goran Ivanišević intervju
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Pilić Tenis Goran Ivanišević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC