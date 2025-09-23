Nikola Pilić prvi udario na teniske moćnike

Novak Đoković se tokom cijele karijere bori protiv sistema, a to je naučio od svog mentora Nikole Pilića. On je prvi pokrenuo revoluciju u tenisu.

Tužne vijesti su došle za srpski, jugoslovenski i svjetski tenis - preminuo je Nikola Pilić. Nekada fantastičan teniser, potom nevjerovatan trener i pedagog, jedan od najbitnijih ljudi za karijeru Novaka Đokovića više nije među nama.

Osim svih pobrojanih stvari on je bio jako bitan i za podizanje tenisa i stvaranje od njega brenda i organizacije kakva danas jeste. Još 1973. godine se na Vimbldonu zbog njega desio štajk koji je zauvijek promijenio "bijeli sport" i koga su se mnogi sada sjetili kada su dozvolu da nastupe na turniru dobili Iga Švjontek i Janik Siner.

Njih dvoje su na kraju bili šampioni Vimbldona iako su prije toga bili suspendovani zbog dopinga. To je mnoge podsjetilo na 1973. godinu kada je Nikola Pilić bio suspendovan. Doduše za razliku od sadašnje situacije, teniseri su se bunili jer mu nije bilo dozvoljeno da igra.

Šta se desilo na Vimbldonu 1973. godine?

Teniski savez Jugoslavije je 1973. godine zabranio Piliću da igra na svim turnirima, pa i na grend slemovima. Razlog su bile unutrašnje razmirice, a zbog toga su ustali najbolji svjetski teniseri i odlučili da otkažu poslušnost. Najavili su da se neće pojaviti čak ni na Vimbldonu.

Od prvih 16 tenisera samo četvorica su igrala - Ilija Nastase, Aleks Metreveli, Jan Kodeš i Rodžer Tejlor. Na kraju je Kodeš uzeo pehar protiv Metrevelija u finalu, a na turniru nije bilo Stena Smita, Džona Njukomba, Artura Eša, Kena Rouzvela, Toma Okera, Roja Emersona, Toma Gormana, Adrijana Panate...

Čak su se i neki koji su učestvovali pokajali, pa je tako Ilija Nastase rekao da mu je Rumunija naredila da mora da igra i da se zato pojavio. Poslije toga je hitno kažnjen od strane ATP, a kasnije se provlačila priča da je on namjerno izgubio meč četvrtog kola kako bi makar tako podržao bojkot.

Savez svalio sve na Pilića

Nikoli Piliću je upravo ta 1973. godina bila najbolja u karijeri. Igrao je finale Rolan Garosa koje je izgubio od Nastasea, bio je nakon spornog VImbldona u četvrfinalu US Opena. Ipak, u Londonu se nije pojavio jer je suspendovan pošto nije mogao da igra za Jugoslaviju u Dejvis kupu.

Pilić je tada već 12 godina igrao za nacionalni tim, ali u tom momentu zbog preklapanja rasporeda nije mogao da se pojavi. Jugoslavija je izgubila od Novog Zeland i savez je odlučio da Pilić bude kriv. Pilić je na vrijeme javio da ga neće biti, ali kada se nije pojavio i zaigrao u dublu sa Franulovićem suspendovan je.

Šta se poslije desilo?

Nakon tog bojkota Vimbldona 1973. godine turniri su vidjeli da ne mogu više da rade sa igračima šta žele. Prvo je suspenzija Piliću smanjena sa devet mjeseci na mjesec dana, Zatim je ojačala unija igrača koja je sada poznata kao ATP i igrači su počeli mnogo više da se pitaju. Ipak, tokom godina ATP je prestao da se bori za prava onih slabijih, pa se onda pobunio Novak Đoković.

Novak krenuo stopama Nikole

Godinama je pokušavao "iznutra" da nešto promijeni Novak Đoković i zato su ga svi napadali. Na kraju je odustao od toga i osnovao PTPA - asocijaciju tenisera i teniserki koja će biti pandan ATP-u i bori se da se novac bolje raspodjeli. Prvo niko osim Vaseka Posipišila nije htio da učestvuje u tome, a sada je sve više onih koji su na Novakovoj strani. Prije ili kasnije, promijeniće tenis, baš kao i Pilić prije 50 godina.