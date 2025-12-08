"Tek tad ćete shvatiti ko je i šta je Novak": Ivanišević dobro zna zašto je ovo rekao Englezima

Goran Ivanišević je prije dvije godine poručio Englezima da će tek kada Novak Đoković ode u penziju shvatiti koga su i tjerali da prestane da igra tenis.

Izvor: X/PiersUncensored/printscreen

Novak Đoković ima 38 godina i još ne planira da ide u penziju. I dalje je treći na svijetu, vidjeli smo da može da osvaja trofeje (ove sezone Beč i Atinu), vidjeli smo da jedini još može da izazove Alkaraza i Sinera i da sa njima igra u polufinalima grend slemova, ali i dalje postoje skeptici koji mu preporučuju da je vrijeme da "batali" tenis.

Tako je zapravo već godinama, otpisivali su ga već mnogo puta i mnogo puta se Đoković vraćao i demantovao ih. I dalje znaju da se zaborave i uzmu ga zdravo za gotovo, pričajući već unaprijed kako Alkaraz i Siner čine više za tenis. Zbog toga nije zgoreg da se podsjetimo riječi Gorana Ivaniševića koji je dobro znao da će ovako i biti, naglašavajući da će shvatiti koga su otpisivali tek onda kada jednog dana kaže zbogom tenisu. I koliko od tada tenis više neće biti isti.

Prije dvije godine u intervjuu za britanski "Ekspres", Ivanišević je upitan da li Novaka Đokovića dovoljno poštuju:

"Nekada da, ali nekada ne. Ljudi se više poistovjećuju sa Rafom i Rodžerom zato što su oni prvi 'došli' na veliku scenu. Ali, Novak dobija veliku podršku. On je jedan od najboljih sportista svih vremena".

"I još igra i nevjerovatno je šta je uradio za tenis i sport generalno. Mislim da to ljudi ipak cijene, ali će više cijeniti tek kada završi karijeru", kazao je Hrvat, inače bivši trener Novaka Đokovića.

U tom trenutku Đoković je imao 23 grend slema, ubrzo je osvojio i svoj do sada posljednji na US Openu, a Goran Ivanišević je tada jasno i glasno rekao da je priča završena - i da je najveći svih vremena. Nije morao ni da osvoji zlatnu medalju za Srbiju na Olimpijskim igrama da bi to nešto promijenilo kod "Zeca".

"Za mene je Novak najveći u svemu, po rezultatima. Federer je možda igrao najatraktivniji tenis, ali su svi pomogli jedni drugima da postanu bolji igrači. Prvo Rodžer, pa Rafa, a onda je došao i Novak tako da je rivalstvo ove trojke bilo nevjerovatno. Učinili su tenis boljim sportom, a svi vole tenis. Ali, opet morate nekoga da izaberete. Neki preferiraju Rodžera ili Nadala, ali za mene je to Novak", napomenuo je Ivanišević.

