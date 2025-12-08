"Niko neće uspjeti to što je Novak": Đoković prevazišao svog idola, ove riječi nije mogao ni da sanja

Legendarni Pit Sampras nikada nije imao dilemu ko je najbolji teniser svih vremena.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih tenisera u istoriji Pit Sampras rijetko se pojavljuje o javnosti, a nije tajna da je on igrač na koga se Novak Đoković najviše ugledao u karijeri. Protivnicima je bio noćna mora, osvojio 64 titule u karijeri od čega 14 grend slemova. Posebno je bio dominantan na Vimbldonu gdje je osvojio sedam trofeja koliko ima i Đoković. Jednom prilikom se poklonio srpskom asu i nema sumnje da su mu ove riječi bile motivacija u nastavku karijere.

Đoković je uspio da postane najtrofejniji u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a potom i da stane rame uz rame sa novom generacijom.

"Mislim da će to više cijeniti kada ostari. Dominirao je u eri u kojoj su još dvojica velikana Rodžer Federer i Rafael Nadal i u isto vrijeme se izborio sa novom generacijom igrača", rekao je Sampras jednom prilikom.

Amerikanac je jedan od rijetkih koji je stvari nazvao svojim imenom i to prije nego što je Đoković odnio pobjedu u GOAT trci.

"Novak je najbolji teniser svih vremena. Ono što je uradio u posljednjih 10 godina je za mene jasan znak. Grend slemovi, sedam godina na prvom mjestu, pregršt titula sa mastersa i drugih turnira. Zaista nevjerovatno."

Zašto je Đoković toliko poseban? "Nema dovoljno pridjeva koje mogu da iskoristim. Novak je spreman da se promijeni, uči stalno nešto novo o sebi, konstantno se trudi da bude bolji. Impresioniran sam njegovom transformacijom. Bio je veoma talentovan mlad sportista, mentalno ne toliko snažan i onda je postao ovo što je danas. Super je tako nešto vidjeti, uživanje je gledati ga. Mislim da niko nikada neće uspjeti sedam puta da završi godinu kao prvi", rekao je Sampras, a onda je Đoković i rekordni osmi put 2023. godine završio sezonu kao prvi.

Šta Novaka čini dugovječnim, kako je uspio da toliko dugo bude dominantan u jednom individualnom sportu? "Za razliku od timskih sportova, u tenisu ste sami na terenu. Ako vam ne ide, nema nikoga da vas zamijeni. Nema trenera da vam kaže šta treba da uradite. Teniseri zbog toga moraju da budu kompletni. Takođe, morate da imate taj stav i želju da ostanete prvi. Neophodno je da to hoćete i da vam smeta kada je neko drugi na tronu. Smatram da Novak ima upravo to", zaključio je Sampras.

Sampras je Ivaniševićeva noćna mora

Nekadašnji hrvatski teniser i bivši trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević nikako nije mogao da pronađe rješenje za Pita Samprasa na terenu, pa je jednom prlikom izjavio da mu je zagorčao život.

"Uživao sam da igram protiv svih tenisera, osim nekoga ko mi je uništio život, a to je bio Pit Sampras. Nemojte da me shvatite pogrešno, poštujem ga, nevjerovatan je, ali... Jednostavno sam imao pogrešan stav prema njemu. Vjerovao sam da moram da igram bolje nego protiv drugih. Često je bilo blizu i obično sam gubio", rekao je Ivanišević.