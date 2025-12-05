logo
"Siner i Alkaraz su bolji od velike trojke": Poznati teniser poslao velikane u zaborav

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kasper Rud govorio je o dominaciji Sinera i Alkaraza u odnosu na eru Novaka, Rodžera i Rafe.

Kasper Rud o Đokoviću, Federeru, Nadalu, Sineru i Alkarazu Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Norvežanin Kasper Rud imao je priliku da ukrsti rekete sa članovima "velike trojke" kada su bili na vrhuncu karijere, a sada za rivale ima dominantni "dvojac" Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Španac i Italijan su osvojili posljednjih osam grend slemova, a Rud tvrdi da su u jednom bolji od Novaka, Rodžera i Rafe.

Deo teniske javnosti već smatra da su Siner i Alkaraz podigli tenis na viši nivo i da je pitanje vremena kada će se približiti i oboriti rekorde trojice velikana. Ono što je zanimljivo je da Rud vjeruje da aktuelni prvi i drugi reket planete jače udaju lopticu od Đokovića, Federera i Nadala.

"Možete raspravljati koliko god želite o različitim epohama, ali činjenica je za mene da su Siner i Alkaraz udarali lopticu brže nego 'velika trojka'", rekao je Rud i dodao:

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Rafa je uvijek išao punom parom na forhend, ali je imao više spina na bekhend, a sada imamo Karlosa i Janika... Nemaju slabosti, nije bitno da li je bekhend ili forhend, oni će to probiti. Takođe, dobro se kreću, fizički. Jednostavno se kreću sjajno."

U defanzivi, vidi veliku sličnost sa Novakom Đokovićem. 

"Janik je kretanje podigao na viši nivo, vidite ga kako klizi, brani se bilo gdje na terenu. Isto je i sa Karlosom i osjećam da se brane na način na koji je Novak to radio", kaže Norvežanin.

Kraj dominacije "velike trojke"

Izvor: Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia

Prošle su tri godine otkako se penzionisao Rodžer Federer, godinu dana od povlačenja Rafaela Nadala, dok je jedini "preživjeli" Novak koji će u januaru krenuti u pohod na 25. grend slem titulu.

"Svi smo pričali o danu kada Federer, Nadal i Đoković više ne budu tu i kada ćemo imati nove šampione grend slemova, ali to se nije dogodilo zbog Sinera i Alkaraza. I dalje vjerujem da ćemo u narednih pet do deset godina imati nekoliko grend slem šampiona i momaka koji im to mogu donijeti, uprkos tome što njih dvojica dominiraju u ovom momentu", rekao je Rud. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kasper Rud Tenis Janik Siner Karlos Alkaraz Novak Đoković Rafael Nadal Rodžer Federer

