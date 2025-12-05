"Siner i Alkaraz su bolji od velike trojke": Poznati teniser poslao velikane u zaborav

Kasper Rud govorio je o dominaciji Sinera i Alkaraza u odnosu na eru Novaka, Rodžera i Rafe.

Norvežanin Kasper Rud imao je priliku da ukrsti rekete sa članovima "velike trojke" kada su bili na vrhuncu karijere, a sada za rivale ima dominantni "dvojac" Karlosa Alkaraza i Janika Sinera. Španac i Italijan su osvojili posljednjih osam grend slemova, a Rud tvrdi da su u jednom bolji od Novaka, Rodžera i Rafe.

Deo teniske javnosti već smatra da su Siner i Alkaraz podigli tenis na viši nivo i da je pitanje vremena kada će se približiti i oboriti rekorde trojice velikana. Ono što je zanimljivo je da Rud vjeruje da aktuelni prvi i drugi reket planete jače udaju lopticu od Đokovića, Federera i Nadala.

"Možete raspravljati koliko god želite o različitim epohama, ali činjenica je za mene da su Siner i Alkaraz udarali lopticu brže nego 'velika trojka'", rekao je Rud i dodao:

"Rafa je uvijek išao punom parom na forhend, ali je imao više spina na bekhend, a sada imamo Karlosa i Janika... Nemaju slabosti, nije bitno da li je bekhend ili forhend, oni će to probiti. Takođe, dobro se kreću, fizički. Jednostavno se kreću sjajno."

U defanzivi, vidi veliku sličnost sa Novakom Đokovićem.

"Janik je kretanje podigao na viši nivo, vidite ga kako klizi, brani se bilo gdje na terenu. Isto je i sa Karlosom i osjećam da se brane na način na koji je Novak to radio", kaže Norvežanin.

Kraj dominacije "velike trojke"

Prošle su tri godine otkako se penzionisao Rodžer Federer, godinu dana od povlačenja Rafaela Nadala, dok je jedini "preživjeli" Novak koji će u januaru krenuti u pohod na 25. grend slem titulu.

"Svi smo pričali o danu kada Federer, Nadal i Đoković više ne budu tu i kada ćemo imati nove šampione grend slemova, ali to se nije dogodilo zbog Sinera i Alkaraza. I dalje vjerujem da ćemo u narednih pet do deset godina imati nekoliko grend slem šampiona i momaka koji im to mogu donijeti, uprkos tome što njih dvojica dominiraju u ovom momentu", rekao je Rud.

