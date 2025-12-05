Jelena Dokić se javila iz bolnice, uspješno je operisana

Bivša teniserka Jelena Dokić, koja je predstavljala Jugoslaviju i Australiju, operisana je u Melburnu zbog velikog mioma koji je imala.

Izvor: Instagram/dokic_jelena

Bivša teniserka Jelena Dokić uspješno je operisala miom (benigni tumor materice) i oglasila se na društvenim mrežama potvrdivši da je sve prošlo bez problema. U pitanju je problem koji je mučio već neko vrijeme i htjela je da iskoristi priliku da upozori žene da redovno idu na preglede.

"Operacija uklanjanja mioma je završena. Upravo sam imala operaciju uklanjanja velikog mioma (nekancerogene izrasline na materici) i sve je prošlo dobro. Malo me jedino još boli zbog četiri reza na stomaku i abdomenu, ali to je normalno i sada sam u fazi oporavka. Biću 'usporena' neko vrijeme, ali vrlo brzo ću se vratiti na noge", napisala je Jelena Dokić na svom instagramu uz fotografije iz bolničkog kreveta.

"Takođe želim da podignem svijest o tome koliko su miomi česti, jer oko 70 procenata žena dobije miom do 50. godine. To je baš ogroman broj, a o tome se ne govori dovoljno. Kod nekih žena miomi ne izazivaju nikakve probleme, a kod drugih mogu izazvati jake bolove i krvarenja, u zavisnosti od toga gdje se nalaze i koliki su. Molim vas, radite preglede, redovne ginekološke kontrole, i ako vam ikada nešto djeluje čudno ili bolno, nemojte to zanemariti - idite kod ljekara. Uvijek se borite za svoje zdravlje, jer se ovi i drugi problemi vezani za žensko reproduktivno zdravlje ponekad znaju olako odbaciti", dodala je ona.

Uz zahvalnost doktorima iz bolnice u Melburnu, uz koje se osjećala sigurno sve vrijeme, poslala je poruku i svima onima koji su joj se prethodnih dana javili. Ali, prije svega je htjela da upozori žene da paze na svoje zdravlje.

"Tražite druga mišljenja, radite ultrazvuke, snimanja i sve što je potrebno radi vaše bezbednosti, zdravlja, prevencije i lečenja, čak i ako vam kažu da vam to 'ne treba'", naglasila je Jelena Dokić u svom obraćanju putem društvenih mreža poslije čega je dobila stotine poruka.