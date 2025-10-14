"Ne opraštam mu, nikad me nije volio": Jelena Dokić otkrila zašto nije otišla na očevu sahranu

Jelena Dokić objasnila je zbog čega nije otišla na sahranu svog oca Damira Dokića koji je preminuo u maju ove godine. Poslije svega što je pretrpjela od njega...

Otac bivše teniserke Jelene Dokić preminuo je u maju ove godine, Damir je sahranjen 22. maja na groblju u Vrdniku i na njegovu sahranu ona nije došla. Nije se ni očekivalo da će da dođe, posebno zbog zlostavljanja i svega što je pretrpjela od njega tokom odrastanja. Jednostavno, nije mogla to da učini.

"Nisam osjećala da moram da idem. To je kraj, gotovo je. Ne opraštam mu i ne moram da mu oprostim, ali ovo je za mene velika stvar što ću reći. Ne mrzim ga. Morala sam da pronađem sebe. Padaš, griješiš, po milion puta, ali je to okej ako se podigneš milion i prvi put. Nisam žrtva, ne tražim sažaljenje i saosjećanje. Meni je bitno da neko ko prolazi kroz nešto slično vidi sa sam uspijela da izađem iz svega toga i da kaže 'Znaš šta, ona je uspjela, možda i ja mogu da uspijem'. To je poruka", poručila je Dokićeva gostujući na australijskoj televiziji "ABC".

Mnogo toga je preživjela. Pričala je otvoreno o tome, priznala da su joj kroz glavu prolazile i najcrnje misli, da okonča sebi život. Srećom, uspjela je da pronađe snagu, da se izbori i da se vrati na pravi put. Sada ima dečka i počinje neki novi život.

"Zlostavljanje je počelo sa šest godina"

Prepričala je Jelena neke od užasnih detalja iz svog djetinjstva. Sve je počelo kada je uzela reket u ruke sa samo šest godina...

"Moram da prihvatim to i da se pomirim sa tim da me otac nikada nije volio. Vjerujem da ne možete to da uradite svom djetetu ako ga stvarno volite. Napunila sam šest godina, počela da igram tenis i zlostavljanje je već tada počelo. Već sa 9-10 godina sam bila brutalno pretučena, udarana, šutirana u glavu do te mjere da sam ostajala bez svijesti. Tada smatraš da ne vrijediš. Pokušala sam da se pomirim sa njim dva-tri puta, ali nije bilo moguće. Teško je pomiriti se sa nekim ko ne pokaže ni trunku kajanja. Zapravo je rekao da bi to ponovo uradio. Bili smo udaljeni deset godina", zaključila je Jelena Dokić.

