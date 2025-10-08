"Prestanite sa lažima, ostavite me da živim": Jelenu Dokić maltretiraju zbog novog dečka, pobjesnila je

Jelena Dokić je morala da se oglasi poslije serije netačnih vijesti o njenom ljubavnom životu. Zapravo o vezi sa Janetom Veselinovom nije rekla ništa, već je govorila o medijskim tekstovima.

Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA

Jelena Dokić se hitno oglasila zbog brojnih glasina vezanih za svoj ljubavni život. Australijski tabloidi su počeli da pišu o raskidu sa njenim sadašnjim dečkom, a nekadašnja srpska teniserka se hitno oglasila zbog toga na društvenim mrežama.

"Jelena Dokić se slomila u suzama zbog glasina da se rastala sa novim dečkom", pisao je "Skaj Njuz", dok je Dejli Mejl imao tekst "Navijači se brinu zbog Jelene Dokić jer je napisala da joj je slomljeno srce".

Nekadašnja srpska i australijska teniserka se oglasila i prozvala australijske medije kojima je tema bila njen navodni raskid. Naglasila je da apsolutno nije tačna informacija o raskidu i održala je lekciju svima koji su pisali o navodnom raskidu.

Jelenin dečko je Makedonac Jane Veselinov, koji godinama živi u Australiji i od 2014. je državljanin ove zemlje. Bavi se turizmom, a veliki je navijač Novaka Đokovića.

Šta je rekla Jelena Dokić?

"Ovo apsolutno nije ok!!! Ako imate imalo pristojnosti, savjesti, integriteta i poštovanja razmislićete dva puta prije nego što napišete naslov za klikove. Jednog dana smo vjereni, drugi dan smo raskinuli, a onda smo vjenčani prije nego što ponovo raskinemo. Ja to mogu da podnesem i navikla sam, ali to ne znači da se drugi isto tako osjećaju i da ih ne pogađa.

Nikada ne znate šta će uticati na nekoga pogotovo kada je u pitanju mentalno zdravlje i kada se govori o privatnom životu i vezama o kojima ne znate ništa i 100 odsto pišete netačne stvari. Da li je ovo drugačije od maltretiranja na internetu? Ne znam, ali ovo je makar pritisak koji se temelji na defintivino netačnim informacijama koje nemaju nimalo istine u sebi i to nije istina.

Mnogo ljudi bi mi reklo da ne brinem i da ne reagujem. To je samo naslov i to je samo vijest koju niko ne čita. Tako i postupam, ali problem je što se ne bavimo ovim stvarima i dozvoljavamo ponašanje koje nije u redu. Ovo nije u redu prema ljudima koji su pod budnim oko medija. Tako vas molim da prestanete.

Prestaite sa naslovima, sa člancima i lažima jer oni jako puno utiču na ljude i mogu da naprave katastrofalnu štetu nekim ljudima. Uvijek sam otvorena i iskrena po pitanju mog života i ako postoji nešto što treba da kažem to ću i reći. Ostavite nas na miru da živimo svoje živote.

Taj naslov koji ste napisali je baziran na moj post na instagramu? Taj post nije imao apsolutno nikakve veze sa mojom vezom, htjela sam da pomognem ljudima koji pate. Ja svoj uticaj koristim da bi pomogla, osnažila i inspirisala druge. To je razlog iza mog posta, a ne raskid. Tako da pustite mene i druge da radimo svoj posao bez vaših blesavih insinuacija i lažnih informacija. Hvala vam", napisala je ljutita Jelena Dokić.

