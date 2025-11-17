"Nikad nije pokazao kajanje": Potresna ispovijest Jelene Dokić, progovorila o traumama iz detinjstva

Jelena Dokić govorila je o odrastanju pored oca Damira.

Trauma koju je Jelena Dokić doživela zbog odnosa sa svojim, sada pokojnim, ocem Damirom zauvijek je obilježila njen život. U televizijskom programu "Australijska priča" na ABC-u, nekadašnja četvrta teniserka svijeta iskreno je govorila o tome kako danas gleda na sve što je prošla i kako se nosi sa tim bolnim iskustvima.

"Shvatila sam da me otac nikada nije volio. Zaista tako mislim. Pokušala da se pomirim sa njim dva ili tri puta. Nadala sam se da se promijenio, da bi mogao da se ponaša samo kao otac, jer je tenis prošao. Ali nikada nije pokazao ni trun kajanja. Rekao mi je da bi isto ponovo uradio i da ne žali zbog svega što je uradio. Bilo mi je teško ali sam morala da zauzmem stav. Nikada nije želio da me vidi, nikada me nije zvao. Nismo se čuli 10 godina, nedavno je preminuo", započela je bivša teniserka.

Bivša teniserka nije želela da dođe na sahranu oca. Sada je u emisiji javno govorila o svojim osećanjima:

"Ne mrzim ga, ali ne moram ni da mu oprostim. Stvarno ga ne mrzim. Pitala sam se šta bi bilo da sam imala drugačije roditelje. Ali on je bio takav kakav je. Znam da mnogi žale za roditeljima čak iako su ih maltretirali, ali za mene je njegova smrt bila samo kraj jednog poglavlja", otkrila je ona.

Jelena je promijenila državljanstvo, pa je i o tome govorila.

"To je bio najteži trenutak mog života. Bukvalno 24 časa prije prvog kola Australijskog opena na Rod Lejver areni protiv "broja 1" Lindzi Devenport on je promijenio moje državljanstvo iz australijskog u jugoslovensko."

Jelena Dokić dobija srpski pasoš.

"Stavio me je sa 17 godina u poziciju da mi 15.000 ljudi zviždi dok on sjedi u hotelskoj sobi. Htjela sam da nestanem jer je mi je toliko toga uzeto u tom momentu. Od toga da sam bila Australijanka, da toliko volim moje navijače, da toliko volim Australiju. Radije bih prihvatila 100 godina batina nego da ponovo prođem kroz isto", rekla je.

U kakvom je odnosu Jelena Dokić bila sa ocem Damirom?



Jelena Dokić često u javnosti govori o ovoj temi. Malo je reći da je strašno sve što je proživjela kako mlada teniserka, pa opet je smogla snage da javno otkrije detalje. Nije bilo lako, ali Jelena je nekada govorila:

"Prihvatila bih svako zlostavljanje, bilo šta na ovom svijetu da ne prođem kroz to lično, da mi to ne oduzme moje ljude. Australijanci i moji navijači i svi koji su uvijek navijali za mene, da nije bilo potrebno 10 ili 15 godina dok nije izašla moja knjiga da bi oni saznali istinu i koliko zaista volim Australiju."

"Kada sam počela da igram tenis i udarila prvu lopticu, otac me je tukao. Stvari su postajale gore iza zatvorenih vrata... Poslije tog polufinala Vimbldona sam sjedila u sektoru za igrače, plakala. Otac je vikao da sam obrukala porodicu tim porazom. Nije mi dozvolio da odem u hotel, već mi je rekao da se snađem, da spavam na ulici ili šta god, da ne mogu da se vratim. Nisam imala gdje, ostala sam tu, čekala da svi odu i spavala sam u tom sektoru za igrače. Našli su me usred noći jer su tada čistili taj sektor", prepričala je Jelena.

"Otečene i krvave potkoljenice, u modricama. Cijele noći sam bila šutirana oštrim cipelama zbog poraza. Imala sam samo 17 godina. Dan-danas osjećam bol u potkoljenicama zbog tog prebijanja. Zbog svake rane postoji ožiljak. Preživjela sam, ali nažalost ne preživi svaka žena ili djevojka i to je mučna stvarnost. Pričam sve ovo zbog njih, za njih se borim, za one koje nemaju glas", jednom prilikom je ispričala Jelena Dokić.

