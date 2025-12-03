Legendu pitali ko je najbolji: "Ma, kakvi Rodžer i Rafa, za mene je to samo Đoković"!

Bivši teniser Bjorn Borg govorio je o Novaku Đokoviću i tom prilikom nedvosmisleno rekao da je Srbin najbolji teniser svih vremena

Bivši teniser iz Švedske Bjorn Borg ponovo je istakao značaj Novaka Đokovića za "beli" sport. Legenda nema dilemu - Srbin ponovo nosi titulu najboljeg svih vremena, dok će Rodžer Federer i Rafael Nadal ostati na drugoj poziciji. Daleko od toga da Švajcarac i Španac nisu ostvarili ogroman uspjeh u tenisu, ali Đoković je Đoković.

Neprestano se vode teme o Srbinu, njegovom doprinosu, a na kraju krajeva i o prevlasti na mjestu najboljeg svih vremena. Mišljenja su podijeljena, a jedan od zagovornika da je Đoković ispred svih tenisera ikada je i Borg. Novak je od trojice tenisera jedini koji se i dalje aktivno bavi tenisom. Sa 38 godina i dalje je u vrhu i ma koliko teško bilo nositi se sa mladim igračima, uspješno odolijeva godinama i njihovoj energiji.

"Što se tiče sporta, Đoković je za mene najveći teniser koji je ikada igrao. A onda drugo mjesto zauzima (Rodžer) Federer i (Rafael) Nadal. Dijelili su drugo mjesto. Ima 38 godina. Biće teško sa (Janikom) Sinerom i (Karlosom) Alkarazom i nekim drugim igračima, ali on ipak može to da uradi. I dalje se nadam da ima motivaciju da igra barem još godinu dana", ponosno je rekao Šveđanin.

Ko je Bjorn Borg?

Profesionalno teniser iz Švedske, a nekada i prvi reket svijeta, uspio je da tokom karijere osvoji 66 titula. Iako je važio za jednog od najboljih u svojoj eri, očigledno je da bez sujete govori o novim teniserima. Prije svega, istakao je Novaka Đokovića u prvi plan i jasno definisao da je Srbin najbolji igrač svih vremena.

Borg je tokom karijere čak 11 puta bio šampion grend slema, šest puta je to učinio na Rolan Garosu, a zanimljivo je da je pet puta u nizu bio šampion Vimbldona. Na početku karijere bio je prava senzacija, tinejdžer koji je privlačio mnogo pažnje. Međutim, odlučio je da se povuče iz tenisa sa svega 25 godina, pa ostaje pitanje još koliko bi uspjeha nizao da je ostao na terenu. Vratio se tenisu 1991. godine, ali novi mandat u ovom sportu nije najbolje prošao.

Slavni teniser nedavno je objavio i da se bori sa opakom bolešću, u svojoj novoj knjizi otkrio je da boluje od raka prostate.