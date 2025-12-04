Presreo Novaka na ulici, odmah je shvatio šta hoće od njega: Zastao čim mu se obratio na srpskom jeziku

Pogledajte kako je izgledao razgovor Novaka Đokovića sa japanskim jutjuberom Juđijem Belezom, koji je odmah bacio Noleta na test

Izvor: Instagram/yuji_beleza

Bloger Juđi Beleza, poliglota koji se hvali poznavanjem mnoštva jezika, sreo je Novaka Đokovića u posjeti nedavnoj trci Formule 1 u Kataru. Presreo ga je na ulici, okruženog pratnjom, ali je Nole u svom stilu srdačno ipak pristao na kratki razgovor, ne znajući o kome se radi.

"Kako si", pitao ga je Beleza, koji ima šest miliona pratilaca na Instagramu.

"E, dobro", rekao je Novak, iznenađen jer čuje srpski.

"Ja sam iz Niponi (kako Japanci zovu svoju zemlju)."

Novak je na to odmah shvatio i prihvatio izazov.

"E, kako si? (na srpskom) Pozdrav! (na japanskom)", kazao je Novak.

"Pričaš japanski", upitao ga je Beleza na svom jeziku, dok se Đoković prisjećao.

"Hvala ti veoma puno, dobro si, dobro", govorio je Đoković.

Japanac je potom nastavio na srpskom: "Koji jezik govoriš?"

"Pa, koji... Pa, pet-šest jezika", rekao je Đoković. "Ti mnogo više, koliko ti govoriš?"

"Ne, ne, ti si legenda", uzvratio je Japanac na srpskom.

Pogledajte kako je protekao nastavak njihovog razgovora na portugalskom, nakon kojeg ga je Japanac pitao na srpskom: "Šta je važno u životu?"

"Važno je srce i glava, ali srce", nasmijao se Novak i pozdravio sa Japancem.

Ko je Juđi Beleza?

Beleza je bloger rođen u Kjotu, u Japanu, u porodici koja govori više jezika. Tečno govori pet jezika: ruski, njemački, turski, engleski i japanski. Takođe, može da razgovara na još oko 30 drugih jezika i na tome gradi veliku popularnost na društvenim mrežama.

Svoje znanje jezika rado isprobava snimajući se kako prilazi nepoznatim ljudima i pozdravlja ih rečenicom: "Hej, znam da pričam tvoj jezik."