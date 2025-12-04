logo
Presreo Novaka na ulici, odmah je shvatio šta hoće od njega: Zastao čim mu se obratio na srpskom jeziku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pogledajte kako je izgledao razgovor Novaka Đokovića sa japanskim jutjuberom Juđijem Belezom, koji je odmah bacio Noleta na test

Novak Đoković pričao sa Japanskim jutjuberom na srpskom Izvor: Instagram/yuji_beleza

Bloger Juđi Beleza, poliglota koji se hvali poznavanjem mnoštva jezika, sreo je Novaka Đokovića u posjeti nedavnoj trci Formule 1 u Kataru. Presreo ga je na ulici, okruženog pratnjom, ali je Nole u svom stilu srdačno ipak pristao na kratki razgovor, ne znajući o kome se radi.

  • "Kako si", pitao ga je Beleza, koji ima šest miliona pratilaca na Instagramu.
  • "E, dobro", rekao je Novak, iznenađen jer čuje srpski.
  • "Ja sam iz Niponi (kako Japanci zovu svoju zemlju)."

Novak je na to odmah shvatio i prihvatio izazov.

  • "E, kako si? (na srpskom) Pozdrav! (na japanskom)", kazao je Novak.
  • "Pričaš japanski", upitao ga je Beleza na svom jeziku, dok se Đoković prisjećao.
  • "Hvala ti veoma puno, dobro si, dobro", govorio je Đoković.
  • Japanac je potom nastavio na srpskom: "Koji jezik govoriš?"
  • "Pa, koji... Pa, pet-šest jezika", rekao je Đoković. "Ti mnogo više, koliko ti govoriš?"
  • "Ne, ne, ti si legenda", uzvratio je Japanac na srpskom.

Pogledajte kako je protekao nastavak njihovog razgovora na portugalskom, nakon kojeg ga je Japanac pitao na srpskom: "Šta je važno u životu?"

"Važno je srce i glava, ali srce", nasmijao se Novak i pozdravio sa Japancem.

Ko je Juđi Beleza?

Beleza je bloger rođen u Kjotu, u Japanu, u porodici koja govori više jezika. Tečno govori pet jezika: ruski, njemački, turski, engleski i japanski. Takođe, može da razgovara na još oko 30 drugih jezika i na tome gradi veliku popularnost na društvenim mrežama.

Svoje znanje jezika rado isprobava snimajući se kako prilazi nepoznatim ljudima i pozdravlja ih rečenicom: "Hej, znam da pričam tvoj jezik."

Novak Đoković poliglota

