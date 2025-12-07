logo
Potpuni preokret oko Novaka Đokovića: Niko više ne priča o penziji, ide da osvoji omiljeni turnir

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Niko ne smije da otpiše Novaka Đokovića u 2026. godini.

Grag Rusedski vjeroje da Novak Đoković može da osvoji Vimbldon Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordni 25. grend slem u narednoj sezoni, a mnogi smatraju da će mu posljednja šansa biti na Australijan Openu. Nekadašnji britanski broj jedan Greg Rusedski s druge strane tvrdi da će Srbin biti konkurentan za titulu i Vimbldonu, tamo gdje je odigrao neke od najboljih mečeva u karijeri.

Iako su Siner i Alkaraz osvojili poslednjih osam grend slemova, zaista je besmisleno govoriti o Đokovićevoj penziji u momentu kada završava godinu kao četvrti na svetu, stigao je do sva četiri polufinala na najvećim turnirima i osvojio dve ATP titule. Sve to uspio je na samo 13 turnira koliko je odigrao u 2025. godini.

Rusedski mimo svih

Greg Rusedski vjeruje da Đoković i dalje ima šansu da osvoji veliku titulu, posebno na predstojećem Vimbldonu 2026. "Znate da je vrijeme za penziju kada više ne uživate u tome. On je i dalje treći najbolji igrač na svijetu, iako rang lista to ne govori", kaže Britanac.

Svjestan je da će Alkaraz i Siner teško prepustiti tron na bilo kom od turnira, ali u sportu je sve moguće. "Može li da pobijedi Alkaraza i Sinera u tri od pet setova zaredom? Možda ne. Možda na Vimbldonu, ali ako i dalje uživa u izazovu, zašto da ne pokuša još jednom?".

"Najveće razočaranje za Novaka prošle godine bilo je kada je pobijedio Alkaraza na Australijan openu, a zatim je morao da odustane od polufinala protiv Zvereva zbog povrede. Ako se plasira u finale, u jednom meču je sve moguće. Sada će mu vjerovatno biti potrebno malo sreće da osvoji grend slem jer mora da pobijedi obojicu. Ono što nikada neću uraditi jeste da otpišem velikog šampiona. To sam radio u prošlosti i nije mi dobro išlo", zaključio je Rusedski.

Šta Đoković kaže o penziji?

Nakon što je osvojio sve što se može osvojiti, Đoković je pronašao novu motivaciju i želi da produži karijeru što je više moguće, naravno, najvažniji preduslov je da uživa na terenu.

"Dugovječnost je jedna od mojih najvećih motivacija i zaista želim da vidim koliko daleko mogu da stignem. U svim svjetskim sportovima, znate, Lebron Džejms je i dalje jak. Kristijano Ronaldo, Tom Brejdi su igrali do svoje 40. godine. Želim da nastavim. Želim da nastavim da igram profesionalno, da vidim promjene koje dolaze za naš sport i jako sam uzbuđen zbog toga", rekao je Novak nedavno i dodao da još ne razmišlja o penziji:

"Žao mi je što ću vas razočarati, ali jednostavno ne razmišljam o tome", kaže Novak koji i dalje sanja Olimpijske igre 2028. u Los Anđelesu.

Greg Rusedski Novak Đoković Vimbldon Tenis

