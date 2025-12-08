Kultni napadač prišao Novaku na plaži u Atini

Srpski teniser družio se sa Nerijem Kastiljom u glavnom gradu Grčke.

Izvor: Instagram/nerycastillo.official

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković trenutno se nalazi u Atini, gdje i živi sa porodicom već nekoliko mjeseci, pa tako uživa da u slobodno vreme ode i do plaže gde bira one sa manjim brojem ljudi.

Na jednoj takvoj, pak, naletio je na kultnog meksičkog napadača Nerija Kastilja. Pitanje je da li bi ga prepoznao Đoković, prošlo je mnogo vremena otkako je "žario i palio" na fudbalskim terenima, međutim možda je Meksikanca odao grb na trenerci, pa su se i srpskom teniseru "upalile lampice".

Neri Kastiljo je u dresu Olimpijakosa ostavio fantastičan utisak i upravo je u ovom klubu i stekao slavu. Došao je 2000. godine iz Danubija, kao 16-godišnjak, a onda je sedam godina nosio dres atinskih crveno-bijelih za koje je postigao više od 30 golova.

Igrao je potom i za Šahtjor, Mančester siti, Dnjepar, Čikago, Aris, Pačuku, Leon i Rajo Valjekano u kome je završio karijeru 2014. godine, sa samo 30. Već više od decenije je u penziji i živi u Atini, gdje se skrasio baš kao i Đoković sada, dok je sigurno i Kastiljo vidio kako je nedavno pjevao navijačku pjesmu Olimpijakosa.

