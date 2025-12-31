"Tačno je, htio sam da Mesi igra za Španiju": Legendarni trener ispričao zašto ga je Leo odbio

Visente del Boske insistirao je i uradio sve da Lionel Mesi igra za Španiju, ali je dobio negativan odgovor od Argentinca

Izvor: Profimedia/Florencia Tan Jun/Pximages

Španija bi bila nezaustavljiva sila sa Lionelom Mesijem. To je bila ideja legendarnog trenera Visentea del Boskea (75) koji je na sve načine pokušao da ubijedi jednog od najboljih fudbalera u istoriji da igra za "crvenu furiju". Učinio je sve i dobio je "ne", nije bilo nikakve šanse.

"Tačno je, htio sam to. Mesi bi donio nešto nevjerovatno španskoj reprezentaciji. Insistirao sam i mogu da kažem da je španski savez uradio sve što je mogao da Mesi igra za Španiju, ali Leo to nije htio, odbio nas je, želio je da igra samo za svoju zemlju. Ne znam da li bismo sa njim osvojili još više, ali sam siguran da bismo sa njim mnogo napredovali", rekao je Del Boske u jednom od ranijih intervjua.

Del Boske je vodio Španiju od 2008. do 2016. godine i sa reprezentacijom je osvojio zlato na Svjetskom prvenstvu 2010. godine i zlato na Evropskom prvenstvu 2012. godine. Da je tu bio i Mesi ko zna koliko još medalja bi bilo...

"Mesi je najbolji"

️| Vicente del Bosque

—Madrid legend:



️ “I wanted Messi to play for Spain, but with his love for Argentina, it was impossible. I don't want to bother anyone, but he is the greatest in history. I watched Pelé and Maradona play, and Messi is the best.”pic.twitter.com/ricKBL1j4m — BeksFCB (@Joshua__Ubeku)December 30, 2025

Iskusni španski stručnjak koji je 23. decembra proslavio 75. rođendan ima samo riječi hvale na račun Argentinca.

"Kao igrač, govorim o individualcu, smatram da je Mesi najbolji. Malo mi je loše što to izgovaram, jer ne želim nikoga da povrijedim, ali smatram da je Leo neko ko je očarao cijeli svijet, neko kog smo pratili kao klinca iz kraja. Smatram da je bolji od svih. Vjerovatno su svi primijetili, ali u Barseloni je glavni zadatak bio da se da lopta Mesiju. Kada si najbolji, onda svi žele da ti daju loptu", zaključio je Del Boske.