U Denveru zabrinuti za Nikolu Jokića: "Nije svoj, ali nastaviće da igra i povrijeđen"

Denver i Nikola Jokić vode veliku borbu za plej-of fazu NBA lige, zbog toga će biti neophodno da srpski centar bude na najvišem mogućem nivou.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Denver u drugom dijelu sezone igra uz mnogo uspona i padova, a povreda Nikole Jokića mnogo toga je poremetila kada je u pitanju klub iz Kolorada. Bilo kako bilo, srpski centar daje maksimum na terenu, statistika svjedoči o tome, ali i dalje postoji zabrinutost za Somborca. Novinar Mark Spis zbog toga tvrdi – Denver strahuje za Jokića, ali će najbolji košarkaš svijeta igrati i povrijeđen.

"Nije baš u pravoj formi, ali ako propusti još nekoliko utakmica, neće biti u konkurenciji za nagrade", rekao je Spis, naglasivši:

"Imaju i druge povrede, poput Erona Gordona, za koga se nadaju da će se vratiti ovog vikenda. Mislim da, takođe, vrši pritisak na sebe da bude u dresu Denvera, da održava tim na površini, posebno nakon što je propustio toliko utakmica. Mislim da će se izboriti sa ovom povredom i nastaviti da igra", dodao je Spis.

Nakon što je Denver doživio poraz od Golden Stejt Voriorsa u nedjelju uveče, vijest o povredi Nikole Jokića mogla bi da bude mnogo bolna od bilo kog izgubljenog susreta. Srpski košarkaš briljira već godinama, a ovo je još jedna sezona u kojoj bilježi nestvarnu statistiku - 28,8 poena, 12,5 skokova, 10,5 asistencija i 1,4 ukradene lopte po meču.

Naravno, isticanje individualnih priznanja nije glavno interesovanje Nikole Jokića. Do sada je tri puta bio MVP najjače lige na svijetu, ali jasno je da Srbin želi još jedan prsten sa Denverom. Taj razlog zbog kojeg igra i povrijeđen ili sa tegobama trebalo bi tražiti u tome da želi što bolji rezultat sa timom iz Kolorada.

Kad je u pitanju MVP priznanje, Jokić nije jedini igrač koji je pod znakom pitanja. Lebron Džejms, Stef Kari i Janis Adetokumbo su tri prethodna MVP-a NBA lige koji već sada ne ispunjavaju kriterijum da budu birani za nagrade. Ostalo je oko 25 mečeva do kraja sezone, a Nikola Jokić ne smije da propusti nijedan meč da bi mogao da bude biran za nagrade.

Devin Buker smije da propusti samo još dvije utakmice, Viktor Vembanjama još tri, Luka Dončić još četiri, Šej Gildžes-Aleksander još pet, a Entoni Edvards još šest utakmica.

