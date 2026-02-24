Ko će biti MVP NBA lige? Jokić na korak od ispadanja, ali i ostale zvijezde su blizu

Ako Nikola Jokić propusti još jedan meč neće biti MVP NBA lige. To ne bi bio toliki problem kada praktično sve zvijezde NBA lige ne bi bile u sličnoj situaciju.

Izvor: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia

Ko će biti novi MVP NBA lige? Veliko je pitanje jer zbog novih pravila redom otpadaju kandidati za ovaj trofej. NBA liga je uvela pravilo po kome košarkaši moraju da odigraju najmanje 65 od 82 utakmice regularnog dokela sezone kako bi se kvalifikovali za nagrade na kraju godine.

To su osim nagrade za MVP-a i nagrada za rukija godine, najboljeg defanzivca, najboljeg šestog igrača, kao i za igrača koji je najviše napredovao. Takođe bez 65 utakmica u sezoni nema ni biranja u najbolje petorke, ali postavlja se pitanje kako će se onda nagrade podijeliti.

Nikola Jokić je još u konkurenciji, ali samo za dlaku. Neki od najboljih igrača lige su zbog pravila već otpali, a sve najveće zvijezde su vrlo, vrlo blizu da ne ispune uslov.

Velikani već ne mogu, Jokić na korak od izbacivanja sa liste

Lebron Džejms, Stef Kari i Janis Adetokumbo su tri prethodna MVP-a NBA lige koji već sada ne ispunjavaju kriterijum da budu birani za nagrade. Ostalo je oko 25 mečeva do kraja sezone a Nikola Jokić ne smije da propusti nijedan meč da bi mogao da bude biran za nagrade.

Devin Buker smije da propusti samo još dve utakmice, Viktor Vembanjama još tri, Luka Dončić još četiri, Šej Gildžus Aleksander još pet, a Entoni Edvards još šest utakmica. U principu zbog ritma odigravanja NBA mečeva svi oni su na jednu povredu od brisanja sa liste.