Nikola Jokić nakon novog poraza Denvera: Definitivno sam zabrinut

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Biće bure u Denveru posle Jokićeve izjave u kojoj je otvoreno rekao da nije zadovoljan kako ekipa igra, što je direktna poruka i treneru Adelmanu.

nikola jokic prvi put sam zabrinut Izvor: Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Denver igra toplo-hladno čitave sezone i trenutno ne može da "uhvati formu". To se najbolje vidjelo prethodne večeri protiv Golden Stejta kada su opet "žute minute" koštale Nagetse pobjede, pošto su u posljednjoj četvrtini ostali bez snage i na kraju su doživjeli poraz 128:117.

"Imali su bolju energiju, dali su trojku, ja sam promašio, tako da su napravili veliku seriju. Pogađali su važne šuteve gotovo cijelu utakmicu i imali smo dosta izgubljenih lopti i nismo pogađali kad je trebalo", rekao je Nikola Jokić.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta
Izvor: YouTube/ZH Highlights

Prvi put ove sezone Nikola Jokić nije djelovao raspoloženo i srećno, vidjelo se da ga muči što Denver ne igra na način na koji je očekivao da će nakon brojnih promjena prethodnog ljeta: "Definitivno sam zabrinut jer gubimo utakmice i ne stvaramo otvorene šuteve. Moramo da budemo bolji, ne znam šta je problem, ali moramo da shvatimo. Izgubljene greške su najveći problem i pronalazak otvorenih šuteva. To je to", rekao je Jokić.

Kako je objasnio Jokić, jedan od razloga za ovakve fluktuacije u formi su i povrede igrača, kako sam kaže ima utisak da su svi bili povrijeđeni, dok i njemu nije svejedno jer je skoro mjesec dana pauzirao.

Kako je igrao Jokić?

Nikola Jokić je protiv Golden Stejta upisao 35 poena, imao je 20 skokova i 12 asistencija, a već u trećoj deonici imao je tripl-dabl.

"Imali smo dosta povreda, imao sam osjećaj da su svi bili povrijeđeni, cijele sezone je ovako. Tražimo ritam, ali smo dobar posao uradili kada je u pitanju povratak igrača u tim poslije njih. I meni je malo drugačije poslije povratka, nisam ovo imao do sada u karijeri, treba mi još malo vremena. Trudim se da igram isto, kao i prije povrede, a promijenjene petorke nisu uticale na to...", rekao je Jokić i rekao da se okreću narednoj utakmici.

Nedavno su se poslije povreda pored Jokića vratili Braun i Džonson, međutim i dalje nedostaju Gordon i Votson od kojih mnogo zavisi u igri Denvera koji je sada na skoru 36-22.

NBA rezultati 23. februar:

  • Oklahoma - Klivlend 121:113
    Atlanta - Bruklin 115:104
    Golden Stejt - Denver 128:117
    Milvoki - Toronto 94:122
    Indijana - Dalas 130:134
    Vašington - Šarlot 112:129
    L.A. Lejkers - Boston 89:111
    Minesota - Filadelfija 108:135
    Čikago - Njujork 99:105
    Finiks - Portland 77:92
    L.A. Klipers - Orlando 109:111

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

