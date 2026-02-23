Tripl-dabl Nikole Jokića za samo tri četvrtine

Nikola Jokić je uspio da upiše tripl-dabl u meču sa Golden Stejtom za samo tri četvrtine na terenu.

Izvor: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je zaista drugačiji. On je počeo meč sa Golden Stejtom tako da praktično nije i gledao na koš i upisao je osam asistencija u prvoj četvrtini, a onda kada je trebalo da se prelomi utakmica ubacio je u veću brzinu i upisao je tripl-dabl sa više od 30 postignutih poena.

Ovo mu je bio 81. tripl-dabl koji je upisao do kraja treće četvrtine, a tada je na svom kontu imao 32 poena, 19 skokova i 11 asistencija.

Ovo je apsolutno rekord NBA lige i niko nije ni blizu toga da mu se približi. U trećoj čertvttini se upačlio u napadu i pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokic has a triple-double in the THIRD QUARTER!!! ‍



He really is built DIFFERENT.



(:@NBA)pic.twitter.com/Ft6k9RDSko — theScore Bet (@theScoreBet)February 22, 2026

(MONDO)

BONUS VIDEO: