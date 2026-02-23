"Džordan je jedno, Jokić je drugo": Dejvid Adelman otkrio zašto je Nikola najbolji

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman je iz prve ruke otkrio šta to odvaja Nikolu Jokića od ostalih sportista.

Trener Denver Nagetsa Dejvid Adelman govorio je o jedinstvenosti trostrukog MVP-ja NBA lige Nikole Jokića. Priznaje da je malo pristrasan i otkriva šta to srpskog asa čini najboljim košarkašem planete.

Osim nevjerovatnog osjećaja za igru, impresivnog IQ i besprijekorne radne etike, postoji još jedna karakteristika koja ga stavlja rame uz rame sa Majklom Džordanom. Adelman kaže da je on najjedinstveniji košarkaš i navodi jasne razloge za taj stav.

"Neuporediv je sa bilo kojim igračem koji je ikada igrao. On je potpuno promijenio šta uopšte možeš da budeš u ovom sportu. Njegova sposobnost da i dalje igra kao tradicionalan centar, a onda i kao plejmejker i šuter. Kontrola lopte, inteligencija, taj osjećaj i kompetitivnost koju imaju svi veliki igrači koje sam gledao. To je kompletan paket. Uz to, kad ga gledaš svaki dan, priprema, profesionalizam, apsolutno je zaslužio sve što mu se dešava", rekao je Adelman tokom gostovanja u podkastu "X&O's CHAT" i nastavio:

"On je nevjerovatno talentovan, ali njegov rad opravdava sav njegov uspjeh. Lider je od kada je došao ovdje. U početku je bio jako tih, ali kada gledaš njegovu radnu etiku svakog dana, to se preselilo na čitav tim. Onda mu je postalo sve prirodnije da koristi svoj glas u svlačionici, postao je sveobuhvatni lider i po mom mišljenju najbolji igrač na svijetu."

Jokić je preuzeo ulogu lidera u Denveru i spreman je u svakom momentu da preuzme čitav teret na svoja leđa. Više puta je trener Denvera ponovio da je Nikolina tajna u jednostavnosti i jedinstvenosti.

"Tu dolazimo do preuzimanja odgovornosti, mnogi ljudi to ne razumiju. Biti najbolji je jedno, ali uspjeti da se izboriš sa tim je nešto sasvim drugo. Da nosiš teret cijelog tima, a u nekim mometima i cijele lige. On je uzor, ne samo mlađim gereracijama, nego za cijeli sport generalno. Ne mislim da trenutno postoji osoba koja se bavi sportom, a da je jedinstvena kao on. Mogu da kažu da sam pristrasan jer sam stalno sa njim. Moja djeca su sad gore i šutiraju. Osjećam se blagosloveno što su moja djeca mogla da ga upoznaju uživo, on je najbolji primjer šta možeš da budeš. Ne mora da bude MVP, ali njegova radna etika, IQ i ono što ulaže, jednostavno mora da bude uspješan. On je jednostavno nevjerovatan, srećni smo što ga imamo ovdje."

Motivacija ključ uspjeha

Jokić je osvojio tri MVP titule, šampionski prsten sa Denverom, a iz sezone u sezonu konstantno pomjera granice. Odakle mu motivacija?

"Neki ljudi su posebni po tom pitanju. Kao kada imaš prijatelje koji ne znaju da gube u kartama. Postoje ljudi koji su toliko kompetitivni, daš im trofej oni kažu: 'Hvala'. Stave ga tamo i već rade na sljedećem. Oni samo žele da osvoje sve što mogu. Taj čovjek želi da pobjeđuje i kompetitivan je", kaže Adelman i dodaje:

"Vjerovatno je drugačije kod svakog. Pretpostavljam da je Džordan bio posebna priča i kako se pripremao za sljedeću sezonu. Jokić bi vjerovatno bio nešto skroz drugo, ali ono što je sličnost je da su vrhunski igrači usmjereni na ono sljedeće. Ovaj čovjek je drugačiji. To je drugi nivo želje i to je meni impresivno".

