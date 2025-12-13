logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ema Aišer najbrža u spustu u Sent Moricu: Muzaferiji pripalo 51. mjesto

Ema Aišer najbrža u spustu u Sent Moricu: Muzaferiji pripalo 51. mjesto

Autor Haris Krhalić
0

Samo jedna skijašica koja je završila trku je bila sporija od Elvedine Muzaferije.

ema aišer Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

U današnjoj trci Svjetskog kupa, održanoj u Sent Moricu, drugu pobjedu u karijeri u ovoj disciplini ostvarila je mlada njemačka skijašica Ema Aišer s vremenom 1:30.50.

Iza sebe je ostavila jučerašnju pobjednicu, iskusnu Lindzi Von, dok je treće mjesto zauzela Sofia Gođa.

Elvedina Muzaferija utrku je završila izvan bodova. Startni broj 41 donio je dodatne poteškoće na stazi, a najbolja bh. alpska skijašica je iz sektora u sektor pokušavala uhvatiti najbržu liniju i ostati konkurentna za plasman među 30 najboljih.

Slična situacija pratila ju je i u jučerašnjoj utrci, no spust je disciplina koja ne prašta ni najmanje greške, zbog čega je Muzaferija današnji nastup završila pri dnu poretka, na 51. mjestu. Vremena za detaljnu analizu nastupa u spust disciplini bh. tim ima do 20. decembra, kada je u Val d’Izeru (Francuska) na programu nova spust utrka.

Međutim, takmičarski vikend u Sent Moricu još nije završen. Najbrže skijašice svijeta sutra će, s početkom u 10.45 časova, voziti prvu Super-G utrku sezone, u kojoj ćemo pratiti i nastup jedine bh. takmičarke Elvedine Muzaferije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

skijanje Elvedina Muzaferija Sent Moric

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC