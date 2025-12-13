Ema Aišer najbrža u spustu u Sent Moricu: Muzaferiji pripalo 51. mjesto

Samo jedna skijašica koja je završila trku je bila sporija od Elvedine Muzaferije.

U današnjoj trci Svjetskog kupa, održanoj u Sent Moricu, drugu pobjedu u karijeri u ovoj disciplini ostvarila je mlada njemačka skijašica Ema Aišer s vremenom 1:30.50.

Iza sebe je ostavila jučerašnju pobjednicu, iskusnu Lindzi Von, dok je treće mjesto zauzela Sofia Gođa.

Elvedina Muzaferija utrku je završila izvan bodova. Startni broj 41 donio je dodatne poteškoće na stazi, a najbolja bh. alpska skijašica je iz sektora u sektor pokušavala uhvatiti najbržu liniju i ostati konkurentna za plasman među 30 najboljih.

Slična situacija pratila ju je i u jučerašnjoj utrci, no spust je disciplina koja ne prašta ni najmanje greške, zbog čega je Muzaferija današnji nastup završila pri dnu poretka, na 51. mjestu. Vremena za detaljnu analizu nastupa u spust disciplini bh. tim ima do 20. decembra, kada je u Val d’Izeru (Francuska) na programu nova spust utrka.

Međutim, takmičarski vikend u Sent Moricu još nije završen. Najbrže skijašice svijeta sutra će, s početkom u 10.45 časova, voziti prvu Super-G utrku sezone, u kojoj ćemo pratiti i nastup jedine bh. takmičarke Elvedine Muzaferije.