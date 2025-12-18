Pešić ostavio veći budžet od Partizana i Zvezde: Evo koliko novca je za njim ostalo u kasi

Dugogodišnji čelnik evroligaša Bajerna, Marko Pešić, sa saradnicima je napravio tim za novac koji je veći od onog "vječitih".

KK Bajern podnio je detalje finansijskog izvještaja Bundesligi i u njemu se vidi da je planirani klupski budžet za ovu sezonu 48,4 miliona evra, od čega na plate igrača odlazi 18,03 miliona evra.

Ovi podaci objavljeni su nakon odlaska Marka Pešića, dugogodišnjeg izvršnog direktora, generalnog menadžera, nekadašnjeg reprezentativca Njemačke i sina legendarnog srpskog selektora, Svetislava Pešića (49).

Koliki su budžeti Zvezde i Partizana?

Ako se uzmu u obzir podaci koje su čelnici Partizana i Zvezde saopštili početkom sezone, Bajernov budžet za plate košarkaša veći je od "vječitih". Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da je ukupni budžet crno-bijelih 27 miliona, od čega na plate otpada 15,8 miliona evra.

Predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić rekao je početkom sezone da je Zvezdin budžet manji od Partizanovog i da iznosi 20 miliona, s tim da je nakon toga došlo do promjena u sastavu i dolaska Džereda Batlera i Donatasa Motiejunasa, kao i smjene trenera Janisa Sferopulosa i dolaska Saše Obradovića... Prvobitna procjena, nezvanična, bila je da Zvezda ima startni budžet za igrače od 14 miliona evra, što je značajno manje od Bajernovih 18,03 miliona.

Bavarski tim je takođe u toku sezone reagovao na tržištu i doveo najzvučnije NBA pojačanje ove jeseni, jer je u Minhen stigao NBA as Spenser Dinvidi. Ekipa trenera Gordija Herberta trenutno zauzima pretposljednje mjesto na tabeli, sa učinkom 5-11, a novi sportski direktor je takođe Srbin, Dragan Tarlać.

Koliki su budžeti drugih njemačkih timova?

Prema planiranim troškovima, drugi najveći budžet u Njemačkoj ima Alba iz Berlina, koja je ove sezone učesnik FIBA Lige šampiona i planirano je da za to potroši 11,4 miliona evra ukupno, a 4,69 miliona evra za tim.

Na trećem mjestu je Ulm sa 9,21 milion (tri za plate igrače), a na četvrtom Bon Telekom, sa iznosom od 9,16 miliona evra ukupno, a 3,24 miliona evra za igrače.

Najmanji budžet u Bundesu ima "Sajens Siti Jena", koja je budžetirala 4,26 miliona evra.