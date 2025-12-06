Pešić plakao, pa rekao da odlazi: Nakon 15 godina prepušta svoje mjesto drugom Srbinu

Marko Pešić je nakon 15 godina odlučio da napusti Bajern, a zamijeniće ga Dragan Tarlać.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / AFP / Profimedia

Desilo se nešto nezamislivo, poslije 15 godina Marko Pešić je napustio Bajern. Košarkaška sekcija kluba objavila je da će na kraju 2025. godine nekadašnji reprezentativac Njemačke napustiti mesto prvog operativca kluba. Nekoliko nedjelja nakon 49. rođendana završava najdužu epizodu svoje karijere.

Iako je rekao da je odluka o odlasku bila laka - pustio je suzu na oproštaju od kluba. Na mjestu sportskog direktora zamijeniće ga Adrijan Sarmijento kao i bivši NBA košarkaš Dragan Tarlać. O svom nasljedniku imao je Pešić da kaže samo najljepše.

"Dragan nam se pridružio prošlog ljeta i potpuno je drugačija osoba u odnosu na mene, kao i Adrijan. On donosi novu energiju i sveže ideje, veoma je kompetentan. Bio je košarkaš, igrao je u NBA, osvojio je Evroligu i kasnije medalje sa nacionalnim timom Srbije gdje je bio dio menadžmenta. Zajedno će napraviti tim po svom ukusu. Ovo se neće desiti preko noći, ali oni posjeduju potencijal", rekao je Marko Pešić.

Dragan Tarlać sada pravi karijeru poput igračke, a bio je strašan igrač. Počeo je u Crvenoj zvezdi, igrao je u Olimpijakosu osam godina i osvojio je Evroligu 1997. godine u Pireju. Nakon sezone u Čikago Bulsima vratio se u Evropu gdje je igrao za Real i CSKA.