Oslabljeni Partizan gostuje Žalgirisu: Ocokoljić zna šta ne smije da im se ponovi

Oslabljeni Partizan gostuje Žalgirisu: Ocokoljić zna šta ne smije da im se ponovi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Trener Partizana Mirko Ocokoljić iznio je očekivanja pred naredni duel u Evroligi.

Mirko Ocokoljić najava Žalgiris Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana nastavljaju duplo kolo Evrolige protiv Žalgirisa u Kaunasu, a utakmica je na programu petak od 19 časova. Mirko Ocokoljić ne može da računa na četvoricu igrača - Tajrika Džonsa, Miku Murinena, Alekseja Pokuševskog i Karlika Džonsa.

Crno-bijeli su u posljednjoj utakmici poraženi od Virtusa (68:86), dok je Žalgiris izgubio od Efesa rezultatom 64:87. Privremeni trener Partizana naglasio je da njegovi izabranici moraju da isprave greške koje su pravili protiv Virtusa.

Mirko Ocokoljić
Izvor: MN PRESS

"Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, prije svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gdje smo griješili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćnji meč", rekao je Ocokoljić.

Svoja očekivanja iznio je i Šejk Milton koji je svjestan loše partije u prethodnom kolu.

"Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške", zaključio je Milton.

Tagovi

KK Partizan Mirko Ocokoljić Evroliga KK Žalgiris

