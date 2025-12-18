Ne dolazi dok ne dođe trener: Žarko Paspalj obezbijedio pojačanje, ali sve je stopirano

KK Partizan radi novim pojačanjima, dok još uvek nisu pronašli idealno rešenje na mestu trenera.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kriza u KK Partizan produbljena je nakon poraza od Virtusa, a glavno pitanje i dalje ostaje ko će zamijeniti Željka Obradovića na mjestu prvog trenera. Vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić se nekoliko puta izvinio navijačima zbog novog lošeg izdanja, a njegova zamjena izgleda nije ni na pomolu. Dok čelnici ne uspiju da ubijede nekog da dođe u Humsku, uveliko se radi na pojačanjima. Američki plej Kameron Pejn samo što nije stigao, ali sačekaće promociju novog trenera, prenosi "Mozzartsport".

Đoan Penjaroja je već viđen na klupi crno-bijelih, ali očigledno je da postoji zastoj u pregovorima. On je svoju misiju u Barseloni završio nedavno i od tada je bez anagažmana. Kako izbor trenera može da utiče na dolazak Pejna nije poznato, ali Žarko Paspalj želi da ojača spoljnu liniju što prije.

Ko je Kameron Pejn?

Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gdje je igrao godinu dana. Uslijedile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

Posljednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabilježio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.

Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka. Pejn je ljetos bio u kampu Indijane, ali nije uspio da se izbori za novu šansu u NBA ligi, pa će po svemu sudeći potražiti sreću u Evropi.

Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza

