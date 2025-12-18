logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ne dolazi dok ne dođe trener: Žarko Paspalj obezbijedio pojačanje, ali sve je stopirano

Ne dolazi dok ne dođe trener: Žarko Paspalj obezbijedio pojačanje, ali sve je stopirano

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

KK Partizan radi novim pojačanjima, dok još uvek nisu pronašli idealno rešenje na mestu trenera.

kameron pejn ceka da partizan nadje trenera Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kriza u KK Partizan produbljena je nakon poraza od Virtusa, a glavno pitanje i dalje ostaje ko će zamijeniti Željka Obradovića na mjestu prvog trenera. Vršilac dužnosti Mirko Ocokoljić se nekoliko puta izvinio navijačima zbog novog lošeg izdanja, a njegova zamjena izgleda nije ni na pomolu. Dok čelnici ne uspiju da ubijede nekog da dođe u Humsku, uveliko se radi na pojačanjima. Američki plej Kameron Pejn samo što nije stigao, ali sačekaće promociju novog trenera, prenosi "Mozzartsport".

Đoan Penjaroja je već viđen na klupi crno-bijelih, ali očigledno je da postoji zastoj u pregovorima. On je svoju misiju u Barseloni završio nedavno i od tada je bez anagažmana. Kako izbor trenera može da utiče na dolazak Pejna nije poznato, ali Žarko Paspalj želi da ojača spoljnu liniju što prije.

Ko je Kameron Pejn?

Od 2015. godine igra na najvećoj košarkaškoj sceni kada je izabran kao 14. pik na Draftu od Oklahoma Siti Tandera gdje je igrao godinu dana. Uslijedile su kratke epizode u Bulsima i Klivlendu, da bi četiri sezone igrao za Finiks gdje je bilježio najbolje partije u karijeri.

Posljednju sezonu proveo je u Njujork Niksima i zabilježio solidan učinak od 6,9 poena, 1,4 skokova i 2,8 asistencija za 15 minuta na terenu.

Najbolja sezona u karijeri mu je 2021/2022, kada je u dresu Sansa imao učinak od 10,8 poena, 4,9 asistencija i tri skoka. Pejn je ljetos bio u kampu Indijane, ali nije uspio da se izbori za novu šansu u NBA ligi, pa će po svemu sudeći potražiti sreću u Evropi.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:24
Zvižduci za košarkaše Partizana posle poraza
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kameron Pejn KK Partizan Žarko Paspalj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC