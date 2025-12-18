Miroslav Berić bijesan na crno-bijele košarkaše: "Partizan je gotov, ovo je kraj Evrolige"

Nekadašnji košarakaš Partizana Miroslav Mića Berić bio je ogorčen nakon novog poraza crno-bijelih u Evroligi.

Nekadašnji košarkaš Partizana Miroslav Mića Berić bio je ogorčen zbog novog poraza crno-bijelih u Evroligi. Ponovo je beogradski tim potpuno potonuo u trećoj četvrtini, što su košarkaši Virtusa i te kako znali da kazne. Berić kaže da je izdanje izabranika Mirka Ocokoljića sramotno i da polako mogu da se oproste od ambicija u Evropi.

Bivši as crno-bijelih ne vidi svjetlo na kraju tunela. "Ovo je sramotno. Znači jedna riječ – sramotno. Da budem realan, ovo je kraj ovogodišnje Evrolige, naših očekivanja da bilo šta može da se uradi. Rekao sam, naša šansa je bila da pobijedimo sada i da eventualno idemo na ovo gostovanje i nešto uradimo, ali ovako kako izgleda Partizan, ne znam šta možemo očekivati i na šta će to sve da liči u nastavku Evrolige", rekao je Berić za Nova.rs.

Navijači su izviždali i upravu i igrače, a neku su ranije napustili dvoranu. "Znamo svi da će sve manje i manje biti i navijača. Neće biti prepuna dvorana, ali ta atmosfera neće biti prijatna sigurno."

Posebno mu je zasmetalo nezalaganje košarkaša kojima je kaže najbitnije da legne plata. "Ne zato što oni maše, ne zato što neće šut za tri poena, ali taj odnos i taj govor tijela koji oni imaju na parketu, ja ne razumijem. Svi su nezadovoljni. U jednom trenutku sam komentarisao dok je još utakmica bila i otvorena, svi su nešto nezadovoljni. Ja kažem, o čemu se radi? Da li se duguju pare? Da li oni igraju ovdje za džabe ili trebaju oni da plate Partizanu? Meni je nejasno da ti tako uđeš, odnosno da tako staneš u jednom trenutku."

Šta se desilo u drugom poluvremenu? "Do onog trenutka, do 35:27, to je sve djelovalo ništa posebno, ali je odbrana bila jako dobra, trudili su se. I od tog trenutka Partizan više ne postoji. Sljedeći rezultat je bio da oni vode 20 razlike. Nejasno mi je u čemu je problem. Znači sada ono da kažemo šta je problem, sada je znači Mirko problem? Bio je problem što Željko viče, pa je bilo Mirko ne viče… Znači oni bi voljeli da im se ništa ne kaže i da oni igraju ko šta kako hoće?"

Tajrik Džons se požalio na povredu, dok Berić smatra da je nešto drugo posrijedi. "Mi previše dižemo te igrače i mislimo da su to neki igrači. Znači, baš nemaš igrača. Osim Karlik Džonsa, evo ovdje pokazalo se, nemaš igrača. Tajrik Džons je ustao na lijevu nogu, uđe Bruno, ne zna se ko je gora petica. Uđe Tajrik Džons i kad je vidio da ne može ništa, on traži izmjenu! Znači on traži izmjenu da se ne bi kao brukao. Pa ne, igrao bi mi do kraja utakmice pa nek ti zvižde!“

Nema nade za Partizan

Berić je potpuno otpisao Partizan u nastavku sezone i ne vjeruje da bilo ko može da okrene situaciju u Humskoj u ovom momentu.

"Ja koji vječito mogu da nađem neki tračak nade, apsolutno mislim da je realno ova utakmica kraj ovogodišnje Evrolige za KK Partizan. Ne znam koji trener može da prihvati situaciju u ovakvoj atmosferi, u ovakvom timu bez ikakve energije. Ja se divim tom treneru koji će da preuzme Partizan u ovom trenutku. Ovo je timska igra, a ovde svako vuče na svoju stranu, individualisti. Kao da imamo 12 tenisera, a svako igra svoju igru. I nema niko da se tu posvađa, da se niko nikom ne zamjeri, idemo dalje", rekao je i zaključio

"Ne pamtim da sam doživio ovako gorak ukus. Osjetio sam nemoć gledajući moj Partizan. Kao da nemam ni krvi u sebi, totalna apatija je zavladila. Nemam riječi šta da kažem, samo jedna riječ - sramotno".

