"Ako se us***mo, zviždaće nam": Dvejn Vašington o poruci Grobara

Dvejn Vašington je poslije poraza od Virtusa u Evroligi istakao da su zvižduci sa tribina normalni kada tim ne igra dobro.

Navijači Partizana bili su jako nezadovoljni nakon poraza svog tima od Virtusa u Evroligi. Gosti su razbili crno-bijele, a bek tima iz Beograda Dvejn Vašington je bio surovo iskren kada su ga novinari poslije meča pitali za zvižduke.

"Imamo jako vjerne navijače i ako se us***mo u krevet, to je očekivano. Sada smo u Srbiji i takvi su navijači. Tako je, kako je", naglasio je on, pa se osvrnuo na sam meč.

"Imali smo malo energije, dešava se to. Ipak bićemo spremni za sl,edeći duel. Mnogo smo imali izgubljenih lopti, davali su poene iz druge šanse i igrali su jače i požrtvovanije od nas. Dobili smo ih na pripremama, to nas je ponijelo. Došli smo iz dobrog meča sa Crvenom zvezdom prošle nedjelje i sada nam je bilo teško."

Mnogo se pisalo o eventualnom dolasku Đoana Penjaroje na klupu Partizana, pa čak i o tome da je bio na treningu crno-bijelog tima. Šta na to kaže Vašington?

"Nemam pojma. Dolazim na treninge svaki dan i nisam ga vidio. Samo pokušavam da budem sve bolji svaki dan", rekao je on.

Kako protiv Žalgirisa?

"Moramo da imamo plan za taj meč i da se borimo mnogo više nego večeras. Kada dođem kući pogledaću meč i probaćemo da budemo spremni za petak. Mislim da nije problem da nađemo novu energiju. Košarka je predivna, duga je sezona i možemo da se vratimo", dodao je Vašington.

Pitali su ga novinari i za Silvana Franciska sa kojim će imati direktan duel. "Gledam ga svaki dan, on je sjajan košarkaš. Sjajan je i pokušavam da naučim nešto od njega. Pokušavam da gledam šta dobro radi. Sada samo hoćemo da uzmemo pobjedu ispred sjajnih navijača. Bićemo spremni", završio je on.

