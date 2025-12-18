logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako se us***mo, zviždaće nam": Dvejn Vašington o poruci Grobara

"Ako se us***mo, zviždaće nam": Dvejn Vašington o poruci Grobara

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington je poslije poraza od Virtusa u Evroligi istakao da su zvižduci sa tribina normalni kada tim ne igra dobro.

dvejn vasington o zvizducima sa tribina Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Navijači Partizana bili su jako nezadovoljni nakon poraza svog tima od Virtusa u Evroligi. Gosti su razbili crno-bijele, a bek tima iz Beograda Dvejn Vašington je bio surovo iskren kada su ga novinari poslije meča pitali za zvižduke.

"Imamo jako vjerne navijače i ako se us***mo u krevet, to je očekivano. Sada smo u Srbiji i takvi su navijači. Tako je, kako je", naglasio je on, pa se osvrnuo na sam meč. 

"Imali smo malo energije, dešava se to. Ipak bićemo spremni za sl,edeći duel. Mnogo smo imali izgubljenih lopti, davali su poene iz druge šanse i igrali su jače i požrtvovanije od nas. Dobili smo ih na pripremama, to nas je ponijelo. Došli smo iz dobrog meča sa Crvenom zvezdom prošle nedjelje i sada nam je bilo teško."

Pogledajte

03:04
Dvejn Vašington izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Mnogo se pisalo o eventualnom dolasku Đoana Penjaroje na klupu Partizana, pa čak i o tome da je bio na treningu crno-bijelog tima. Šta na to kaže Vašington?

"Nemam pojma. Dolazim na treninge svaki dan i nisam ga vidio. Samo pokušavam da budem sve bolji svaki dan", rekao je on.

Kako protiv Žalgirisa?

"Moramo da imamo plan za taj meč i da se borimo mnogo više nego večeras. Kada dođem kući pogledaću meč i probaćemo da budemo spremni za petak. Mislim da nije problem da nađemo novu energiju. Košarka je predivna, duga je sezona i možemo da se vratimo", dodao je Vašington. 

Pitali su ga novinari i za Silvana Franciska sa kojim će imati direktan duel. "Gledam ga svaki dan, on je sjajan košarkaš. Sjajan je i pokušavam da naučim nešto od njega. Pokušavam da gledam šta dobro radi. Sada samo hoćemo da uzmemo pobjedu ispred sjajnih navijača. Bićemo spremni", završio je on.

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

02:04
Džabari Parker izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Dvejn Vašington Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC