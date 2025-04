"Novače, zašto Alkaraz i Siner ne mogu kao ti?": Đoković održao lekciju novinarima pred kamerama

Novak Đoković objasnio je svima zašto nove generacije tenisa ne mogu da ponove ono što su radili Rafa, Rodžer i on. Nešto što se vjerovatno nikada neće ponoviti.

Izvor: Printscreen/YouTube/Mutua Madrid open/ Tennis TV

Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer dio su zlatne ere tenisa, Srbin je najbolji u istoriji i to je jasno, ali je isto toliko jasno da jedni bez drugih vjerovatno ne bi dostigli tolike visine. Oni su dominirali u određenim godinama, bili su nezaustavljivi, praktično je godinama jedino pitanje bilo ko će biti četvrti u polufinalu, Endi Marej ili neko drugi...

Novak je bio skoro nepobjediv na betonu, Rafa na šljaci, Rodžer na travi, to su im bile omiljene podloge. Upravo zato je jedna novinarka na konferenciji za medije u Madridu pitala Đokovića šta je problem sa novom generacijom. Odnosno, zašto Karlos Alkaraz i Janik Siner ne uspijevaju da zabilježe serije tako dobrih rezultata, da pobjeđuju sve redom...

Novak je saslušao pitanje i onda objasnio šta je glavna razlika. "To je kompliment od vas za našu generaciju, ali nije se dešavalo često, već recimo jednom u pet godina. Rafa je dominirao na šljaci, Rodžer na travi, ja na betonu, taj nivo dominantnog tenisa u mom slučaju je bio kada sam imao 23-24 godine, Alkaraz još uvijek nema ni 23 godine, morate da se sjetite koliko godina ima i da nije normalno sve što je uradio za svoje godine. Siguran sam da ćemo ga viđati sa dosta trofeja u rukama u budućnosti. Takmičenje je tu, svaka generacija ima nešto svoje, teško je upoređivati različite ere", objasnio je Đoković.

Dodao je i da ga raduje što postoji sve veće interesovanje mladih za "bijeli sport" i da će tenis nastaviti da živi.

"Posljednjih 20 godina smo nas četvorica dominirali, kada su se njih trojica povukli, vidi se smjena generacija, glavni fokus je na njima. Potrebno je vrijeme da ljudi shvate da nema Rodžera, Rafe, Endija, da ni ja neću u jednom momentu, predstavljam još tu stariju generaciju. Nadam se da to donosi pozitivan efekat na turnire, to je jedan od razloga zašto još igram, jer pomaže tenisu da ima veću pažnju, interesovanje. Ako pogledate brojke na grend slemovima, vidjećete da rekordan broj navijača dolazi da gleda tenis, da ne zavisi samo od legendi, već da će ovaj sport da nadživi sve individualce, svi smo ovdje u službi ovog sporta. Sve što radite, pokušavate da doprinesete popularnosti tenisa, da zainteresujete mlade, djecu, vidim da se to dešava. Ali, ima još velikih koraka koji mogu da se naprave u tom smislu", jasan je Đoković.

Šta je Novakov cilj u Madridu?

Novak Đoković konferencija u Madridu Izvor: YouTube/Mutua Madrid Open

Karlos Alkaraz se povukao sa turnira zbog povrede, to znači da nema šanse da gledamo duel njega i Đokovića u polufinalu, "Nije dobra vijest za turnir, Karlos je u posljednjih nekoliko godina glavna zvijezda ovdje, španska publika ga podržava, daje mu snagu. Monte Karlo je osvojio, pa je igrao u Barseloni i bio u finalu, fizički je normalno da se pojave neki mali problemi. Nadam se da svi mi koji smo ostali možemo da obradujemo publiku bez Alkaraza."

Šta je njegov cilj u Madridu? "Uvijek želim da pokažem dobar nivo tenisa kada igram ovdje, igrao sam samo dva-tri puta u posljednjih sedam-osam godina. Ove godine tražim taj nivo na kom mogu da pokažem svoj tenis, onaj željeni nivo, da se pripremim za Rolan Garos. Nemam velika očekivanja u smislu rezultata, moram da budem iskren. Ne znam, imam veliku želju da igram ovdje, ljudi mi daju podršku, dobro se osjećam na treninzima, tu je mnogo pozitivne energije, nadam se da mogu to da iskoristim da igram dobro ovdje", zaključio je Đoković.