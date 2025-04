"To što ste rekli se nije dešavalo toliko": Novak Đoković uzdahnuo kad je čuo pitanje, pa objasnio šta je razlika

Novak Đoković održao je prvu konferenciju za medije u Madridu, pred početak turnira odgovarao je na pitanja novinara.

Novak Đoković pojavio se prvi put pred medijima u Španiji. Uoči početka turnira u španskoj prestonici održao je konferenciju za medije na kojoj je pričao prvo na španskom, pa onda i na engleskom. Bilo je dosta pitanja, a sve je trajalo skoro 20 minuta, a Nole je djelovao dosta raspoloženo za razgovor, za razliku od psovki sa treninga.

Prvo je pričao na španskom. "Zdravo svima, nedostajala mi je najviše atmosfera, jedna od boljih u svijetu tenisa. Cijeli centar, tereni, sve je veoma lijepo, sa sjajnom atmosferom, posebno kada se igra uveče. Uvijek želim da pokažem dobar nivo tenisa kada igram ovdje, igrao sam samo dva-tri puta u posljednjih sedam-osam godina. Ove godine tražim taj nivo na kom mogu da pokažem svoj tenis, onaj željeni nivo, da se pripremim za Rolan Garos. Nemam velika očekivanja u smislu rezultata, moram da budem iskren. Ne znam, imam veliku želju da igram ovdje, ljudi mi daju podršku, dobro se osjećam na treninzima, tu je mnogo pozitivne energije, nadam se da mogu to da iskoristim da igram dobro ovdje."

Onda su uslijedila dva pitanja na španskom o Karlosu Alkarazu, prvo o tome što se povukao sa turnira. "Nije dobra vijest za turnir, Karlos je u posljednjih nekoliko godina glavna zvijezda ovdje, španska publika ga podržava, daje mu snagu. Monte Karlo je osvojio, pa je igrao u Barseloni i bio u finalu, fizički je normalno da se pojave neki mali problemi. Nadam se da svi mi koji smo ostali možemo da obradujemo publiku bez Alkaraza."

Zatim su pitali Novaka i šta to treba Alkarazu da dođe do nivoa "velike trojke" i da bude kao oni. "Mislim da je on u teniskom smislu već došao do tog nivoa. Rezultatski gledano, za njegove godine, može da se kaže da je uradio svi mi u tom periodu. Ima karijeru, vrijeme radi za njega, sve što je neophodno da ispiše istoriju tenisa."

"To što ste rekli je kompliment za nas"

Moderator je tada prekinuo pitanja na španskom i rekao da će se konferencija nastaviti na engleskom. Prvo pitanje na engleskom bilo je o tome zašto Karlos, Siner i nova generacija ne može da dominira tenisom kao što su to radili Rafa, Rodžer i on. "To je kompliment od vas za našu generaciju, ali nije se dešavalo često, već jednom u pet godina. Rafa je dominirao na šljaci, Rodžer na travi, ja na betonu, taj nivo dominantnog tenisa u mom slučaju je bio kada sam imao 23-24 godine, Alkaraz još uvijek nema ni 23 godine, morate da se sjetite koliko godina ima i da nije normalno sve što je uradio za svoje godine. Siguran sam da ćemo ga viđati sa dosta trofeja u rukama u budućnosti. Takmičenje je tu, svaka generacija ima nešto svoje, teško je upoređivati različite ere."

Nastavio je da priča u istom dahu. "Posljednjih 20 godina smo nas četvorica dominirali, kada su se njih trojica povukli, vidi se smjena generacija, glavni fokus je na njima. Potrebno je vrijeme da ljudi shvate da nema Rodžera, Rafe, Endija, da ni ja neću u jednom momentu, predstavljam još tu stariju generaciju. Nadam se da to donosi pozitivan efekat na turnire, to je jedan od razloga zašto još igram, jer pomaže tenisu da ima veću pažnju, interesovanje. Ako pogledate brojke na grend slemovima, vidjećete da rekordan broj navijača dolazi da gleda tenis, da ne zavisi samo od legendi, već da će ovaj sport da nadživi sve individualce, svi smo ovdje u službi ovog sporta. Sve što radite, pokušavate da doprinesete popularnosti tenisa, da zainteresujete mlade, djecu, vidim da se to dešava. Ali, ima još velikih koraka koji mogu da se naprave u tom smislu."

Drop-šot i Vavrinka

Jedan novinar otkrio je Đokoviću da piše članak o drop-šotovima i o tome zašto teniseri kao odgovor na drop-šot uzvraćaju isti udarac, dakle kontra drop-šot. "Prijatelju, moj drop-šot nije tako dobar posljednjih godina", nasmijao se Novak.

Potom je dao odgovor. "Zahtijeva od toga u kakvoj si situaciji, kada se trajektorija lopte mijenja i pada da drugi put udari u podlogu, onda je najbolja odluka da uzvratiš drop-šotom ili sa spinom, to je dobar potez ako je rival na osnovnoj liniji, to je odluka koju donosiš u djeliću sekunde. Sa perifernim vidom gledaš poziciju protivnika, ako vidiš da ide naprijed, onda umjesto drop-šota probaš da poguraš lopticu dalje. Tenis je sport u kome postoje male razlike, te odluke u djeliću sekunde su sa nas donekle normalne, naš mozak mora da donosi brze odluke, ponekad je igra mačke i miša između rivala, to je lijepo vidjeti. Na šljaci i na travi je taj kontra drop-šot dobar izbor."

Uslijedilo je pitanje o finalu Rolan Garosa 2015. godine kada je Novak izgubio od Stena Vavrinke. "To je bio jedan od najtežih poraza u mojoj karijeri, u tom momentu još nisam osvojio Rolan Garos, ne znam ni koje mi je to finale, nisam igrao protiv Rafe, mislio sam da imam šanse da osvojim, ali mi je Sten ukrao tu titulu. Šalimo se i dan-danas, kažem mu da je razlog što me pobijedio taj šorc koji je nosio, ne znam da li se sjećate, mrzio sam ga od tada. Šalim se naravno, sjajan je igrač. Neko kome se divim kao osobi, potcijenjen je kada se vode razgovori, ima olimpijsko zlato, tri slema, nevjerovatna karijera, ima 40 godina, ima ko zna koliko operacija koljena, učestvuje na turnirima, jedan je od prvih koji dolazi na treninge, radi sve što je potrebno, čak i više od toga, divim se njemu i Endiju. Ide i na Čelendžere, da igra što više mečeva, nikada nisam morao da budem u toj poziciji, nadam se da neću biti, ali se divim toga, pokazuje njegov šampionski duh."

O Delpu i Alkarazu

Huan Martin del Potro se javno nudi da bude trener Đokoviću, tako da su Srbina pitali i da li će se to dogoditi. "Za sada je u redu sa mojim timom, Delpo je moj dobar prijatelj i neko koga volim kao osobu, njegove vrijednosti, porodicu, bio sam počastvovan što me pozvao na njegov posljednji meč. Dolazio je u Majami, gledao mečeve iz moje lože, to je bilo uzbudljivo, divim se njegovom tenisu i načinu na koji igra, bilo je zanimljivo čuti ga, vidjeti kako gleda na igru. Ja sam mlad igrač, imam mnogo vremena, imam dosta godina da razmišljam o tome."

Dokumentarac o Karlosu Alkarazu je na "Netfliksu", a u tom filmu je u jednom momentu iskoristio riječ "gušenje" kada je pričao o tenisu, u smislu koliko sve to može da utiče na tenisere i sam život. "Razumijem da je to teška riječ, taj osjećaj da si 'zaključan' od strane tenisa ili života samog po sebi, razumijem zašto je to rekao. Individualni je sport, traži 100 odsto tebe, fizičkog i mentalnog stanja, da budeš uključen u tenis, nije to samo udaranje loptice na terenu, uzima ti mnogo vremena, mnogo godina života. Okej je, jer je to tvoj izbor, ima mnogo ljudi koji pate u raznim dijelovima svijeta, ne bih da zvučim arogantno, ali smo blagosloveni što možemo da se bavimo sportom koji volimo i u koji smo zaljubljeni. Pričamo pred vama novinarima, sve to je pozitivno, ali nije lako."

Zastao je, pa nastavio. "Imate mnogo izazova, jedan od njih je dužina sezone, koja je najduža od svih sportova, počinje u januaru, završava se skoro u novembru. Za mene je uvijek bila duga, posebno prethodnih nekoliko godina, Mastersi traju dvije nedjelje, što je sada kao da imamo 12 grend slemova, a ne samo četiri, sve to uzima mnogo vremena na putu, ne vidiš porodicu, nisi kući. Zavisi od osobe do osobe, iscrpljuje te, omogućava ti sa jedne strane da se baviš onim u čemu si uspješan i strastven, ali ima i druga strana. Razumijem zašto je to rekao, možda je prejaka riječ", zaključio je Đoković.

BONUS VIDEO:

