Novak Đoković o Luki Modriću: Sješćemo na piće uz obalu...

Novak Đoković iskoristio je posjetu Madridu zbog turnira da osvježi svoje prijateljstvo sa Lukom Modrićem. Sreli su se nekoliko puta za nekoliko dana, a to uvijek izaziva veliko interesovanje u regionu.

Svaki put kada se Novak Đoković i Luka Modrić sretnu i razgovaraju kao ove nedelje u Madridu, čitav region sa velikom pažnjom isprati taj susret. Ne samo zato što su u pitanju dvojica najvećih sportista iz regiona uz Nikolu Jokića, već i zato što je Novak poznat po tome da se ne libi da ističe svoje drugarstvo sa Hrvatom i svoje simpatije prema njegovoj reprezentaciji.

Odnos Novaka Đokovića prema Hrvatskoj bila je tema najviše eksploatisana u ljeto 2018. godine, kada je javno podržao reprezentaciju Hrvatske tokom njenog istorijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Bilo je i brojnih osuda na Novakov račun, ali je svaki put isticao da ne vidi ništa sporno u tome i da ga, uostalom, i porodične veze vežu za Hrvatsku.

"Uvijek sam bio veoma pacifistički nastrojen u svom pristupu i ponašanju prema svim nacijama u regionu. Tako je jer smo jednom bili ista zemlja. Porodica moje majke je potpuno hrvatska. Rođena je u Beogradu, ali svi su Hrvati. Sa očeve strane? Crna Gora i Kosovo. Ja sam rođen u Srbiji. Zato uvijek sve tretiram na isti način. Imam takav pristup da, ako smo nekad bili zajedno kao jedna nacija, onda imamo mnogo kulturoloških sličnosti, sličnosti običaja, tradicija, jezika... Zašto da se ne fokusiramo na te stvari?", kazao je Novak prošle godine u intervjuu za "GQ" magazin.

"Nisam znao da je Luka rođen u Zadru"

Kada god bi posjetio Hrvatsku, Novaka su često dovodili u vezu sa Modrićem i pitali su ga za njihov odnos. U jednom intervjuu 2020. godine saznao je od novinara iz Hrvatske gdje je rođen Luka Modrić i najavio je da će ga pozvati za preporuku gdje da ode za vrijeme letovanja u Dalmaciji.

"Nisam znao da je Zadar rodni grad Luke Modrića, tako da ću ga nazvati da mi da neku preporuku gdje da odem, šta da radim, koga da upoznam. Nadam se da ću imati priliku i da jednom s njim boravim u njegovom gradu. Nismo se čuli već neko vrijeme. Čuli smo se početkom godine i pričali o nekim događajima koje bi mogli napraviti zajedno, kako u regiji tako i u svijetu. Naravno, Luku podržavam i pratim. On je jedan od najboljih fudbalera na svijetu. Izuzetno dobar momak, porodični čovjek. Mađioničar s loptom".

Novak se nikad nije ustezao da izrekne pohvale na Modrićev račun.

"Sigurno da je jedan od najvećih u istoriji s ovih prostora. Apsolutno. Osvojiti Zlatnu loptu u konkurenciji Mesija i Ronalda i ostalih igrača u ovoj eri je nešto tako veliko što ćemo shvatiti tek nakon što završi karijeru. To su rezultati koji su vječni. To što je učinio s hrvatskom reprezentacijom, kako se odnosi prema nacionalnom dresu, zakucana pozicija u Real Madridu, najvećem klubu svijeta. To su stvari koje... Kada gledam njegove i svoje uspjehe, kao direktnog učesnika i još uvijek aktivnog, još ne možemo shvatiti veličinu toga. Stalno se nešto događa, život ide dalje i nekako nemaš vremena da se osvrneš i sagledaš stvari objektivno i vidiš što si napravio. Vjerovatno kada budemo imali vremena sješćemo na piće uz obalu i osvrnuti se na sve to. Postigao je fenomenalan uspjeh i želim mu sve najbolje", rekao je Đoković u istom intervjuu hrvatskim novinarima 2020. godine.

Luka Modrić uz Novaka u Madridu

U međuvremenu, pola decenije kasnije njih dvojica su tamo gdje su i bili. Novak je u međuvremenu postao najveći svih vremena sa 25 grend slem trofeja i olimpijski šampion u Parizu, a Luka Modrić je Hrvatsku doveo i do svjetske bronze na Svjetskom prvenstvu uz Kataru, a uz to je osvojio i još dvije od svojih šest titula Lige šampiona.

Ove nedjelje, Novak Đoković počinje učešće na Mastersu u Madridu i ne bi bilo iznenađenje da u njegovu ložu dođe i najveći hrvatski fudbaler svih vremena, Luka Modrić. Ne bi mu bio prvi put, kao što je i Novak Đoković koristio svaku šansu da kao minulog vikenda uživo gledao utakmicu Lukinog Reala.

