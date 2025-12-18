"Partizan da bude ispred Zvezde? Slali bi vas u ludnicu": Rasim Ljajić o jesenjoj tituli crno-bijelih

Predsjednik Parizana analizirao je to što su crno-bijeli završili prvi dio sezone na čelu tabele Superlige

Izvor: MN PRESS

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić govorio je u četvrtak o "jesenjoj tituli" crno-bijelih, nazvavši je velikim podstrekom za sve u klubu, a najviše za ekipu Nenada Stojakovića.

"Naravno da je (jesenja titula) veliki uspjeh i psihološki podstrek za sve u klubu, naročito za djecu koja su iznijela sezonu i zbog koje publika dolazi na stadione. Rekli smo da ćemo se truditi da budemo konkurentni, malo ko je vjerovao", rekao je Ljajić za "Newsmax Balkans".

"Da ste anketirali hiljade sportskih radnika, da li je moguće da će Partizan biti prvi sa četiri boda ispred Zvezde na kraju jesenjeg dijela, rekli bi ljudi 'idi u ludnicu', na osnovu toga koliki budžet imaju Zvezda, Partizan, Zvezda je igrala Ligu šampiona, mi smo se trudili da platimo struju i vodu, ali desilo se, fudbal je to, teren je to, ovo će prije svega značiti puno djeci u nastavku njihovog daljeg razvoja", dodao je on.

Dok se u Zvezdi sve glasnije govori o povratku Dejana Stankovića na mjesto Vladana Milojevića, Partizan se sprema za gostovanje IMT-u u subotu u Loznici, na koje će otići sa četiri boda prednosti.