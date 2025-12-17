Partizanov štoper želi titulu u Humskoj: "Mislim da ćemo ostati na prvom mjestu"

Talentovani defanzivac Nikola Simić vjeruje u titulu Partizana ove sezone.

Fudbaleri Partizana su jesenji prvaci, a mladi defanzivac Nikola Simić ne zadovoljava se tim uspjehom. On želi da se crno-bijeli i na kraju sezone nađu na prvom mjestu, što je jasno istakao u prvi plan u finišu jesenjeg dijela sezone.

"Cilj je da budemo prvi", rekao je Nikola Simić i dodao: "Daćemo sve od sebe da ostanemo na prvom mjestu, radićemo i spremaćemo se za svaku utakmicu kao i do sada, mislim da ćemo ostati na prvom mjestu". Pogledajte dio njegove izjave:

Partizan je u toku sezone promijenio trenera jer je Nenad Stojaković naslijedio Srđana Blagojevića, ali na mlade fudbalere to nije uticalo. Takođe, nije uticalo ni na status Nikole Simića, koji je na početku sezone iz drugog plana stigao do startne postave i u njoj ostao do kraja godine.

"Promijenili su se treneri. Mi smo bili sa trenerom Stojakovićem i prije nas nekoliko, možda šest-sedam, igrali smo Ligu šampiona za mlade. Već znamo principe igre, upoznati smo sa tim, pa nam je mnogo lakše zbog toga", rekao je Simić koji je tokom sezone nevjerovatno napredovao: "Zadovoljan sam. Rekli ste i sami da nisam bio u planu prvih nekoliko utakmica, ali sam se izborio svojim trudom i radom. Izborio sam se za poziciju da stalno radim".

Za sada je Simić zadovoljan urađenim u sezoni, jer je Partizan prije nekoliko mjeseci bio otpisan. Ujedno, rezultati u Superligi Srbije su motivacija za proljećni dio, kada će crno-bijeli u šampionsku trku ući kao lideri.

"Utisci su dobri, naravno, prvi smo na tabeli, ali to ništa ne znači. Znači kraj sezone da budemo prvi, to nam je samo još jedan dodatni motiv za nastavak sezone, da radimo kao i do sada i da budemo još jači. Svakako da ljudi nisu očekivali prije početka sezone, ali dokazali smo radom i trudom da možemo, dospjeli smo na prvo mjesto. Ipak, ne znači ništa ova jesenja titula, nego da budemo prvi na kraju sezone. Dodatna motivacija je svakako", zaključio je Simić.

