logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanov štoper želi titulu u Humskoj: "Mislim da ćemo ostati na prvom mjestu"

Partizanov štoper želi titulu u Humskoj: "Mislim da ćemo ostati na prvom mjestu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Talentovani defanzivac Nikola Simić vjeruje u titulu Partizana ove sezone.

Nikola Simić vjeruje u titulu Partizana Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su jesenji prvaci, a mladi defanzivac Nikola Simić ne zadovoljava se tim uspjehom. On želi da se crno-bijeli i na kraju sezone nađu na prvom mjestu, što je jasno istakao u prvi plan u finišu jesenjeg dijela sezone.

"Cilj je da budemo prvi", rekao je Nikola Simić i dodao: "Daćemo sve od sebe da ostanemo na prvom mjestu, radićemo i spremaćemo se za svaku utakmicu kao i do sada, mislim da ćemo ostati na prvom mjestu". Pogledajte dio njegove izjave:

Pogledajte

03:00
Fudbaler Partizana, Nikola Simić
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Partizan je u toku sezone promijenio trenera jer je Nenad Stojaković naslijedio Srđana Blagojevića, ali na mlade fudbalere to nije uticalo. Takođe, nije uticalo ni na status Nikole Simića, koji je na početku sezone iz drugog plana stigao do startne postave i u njoj ostao do kraja godine.

"Promijenili su se treneri. Mi smo bili sa trenerom Stojakovićem i prije nas nekoliko, možda šest-sedam, igrali smo Ligu šampiona za mlade. Već znamo principe igre, upoznati smo sa tim, pa nam je mnogo lakše zbog toga", rekao je Simić koji je tokom sezone nevjerovatno napredovao: "Zadovoljan sam. Rekli ste i sami da nisam bio u planu prvih nekoliko utakmica, ali sam se izborio svojim trudom i radom. Izborio sam se za poziciju da stalno radim".

Za sada je Simić zadovoljan urađenim u sezoni, jer je Partizan prije nekoliko mjeseci bio otpisan. Ujedno, rezultati u Superligi Srbije su motivacija za proljećni dio, kada će crno-bijeli u šampionsku trku ući kao lideri.

"Utisci su dobri, naravno, prvi smo na tabeli, ali to ništa ne znači. Znači kraj sezone da budemo prvi, to nam je samo još jedan dodatni motiv za nastavak sezone, da radimo kao i do sada i da budemo još jači. Svakako da ljudi nisu očekivali prije početka sezone, ali dokazali smo radom i trudom da možemo, dospjeli smo na prvo mjesto. Ipak, ne znači ništa ova jesenja titula, nego da budemo prvi na kraju sezone. Dodatna motivacija je svakako", zaključio je Simić.

Bonus video:

Pogledajte

00:42
Fudbaler Partizana, Nikola Simić
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC