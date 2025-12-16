Saznajemo šta se dešava u Humskoj: Ovo je plan Partizana poslije kazne FIFA

Evo kakav je plan u FK Partizan poslije suspenzije FIFA koju mora da sprovede Disciplinska komisija FSS.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan suspendovan je danas od strane FIFA zbog neisplaćenih zarada bivšem fudbaleru Patriku Andradeu. U pitanju je dug koji datira od ranije, a koji Partizan mora da plati na osnovu presude Suda za sportsku arbitražu (CAS) iz Lozane, na šta više nema pravo na žalbu.

Zbog duga koji uopšte nije mali (1,3 miliona evra), Partizan je suspendovan i tri naredna prelazna roka neće moći da dovodi i registruje pojačanja, međutim u tome se ne opterećuju previše u Humskoj, piše mondo.rs.

Kako saznajemo, plan je da se dug plati u što skorije vrijeme poslije čega će ova suspenzija biti ukinuta.

Naravno, neće biti lako pronaći novac pošto Partizan do 15. januara mora da riješi i ostala dugovanja koja more klub kako bi dobio evro-licencu i kako bi mogao da igra naredne sezone u UEFA takmičenjima. Zbog toga će u narednim danima biti vrlo užurbano u Humskoj jer slijedi najvažniji UEFA monitoring do sada.

Zašto je suspendovan FK Partizan?

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan je suspendovan zbog neizmirenih sredstava po odluci u slučaju Patrik Andrade. Partizan je izgubio spor pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani i dužan je da igraču sa Zelenortskih Ostrva plati 1,3 miliona evra.

Patrik Andrade je tužio Partizan još prošle godine, što je otkriveno dolaskom novog rukovodstva u Humsku 1. Andrade je za Partizan igrao od ljeta 2022. do leta 2023. godine, a nakon što je slučaj bio pred FIFA - stigao je na kraju do Suda u Lozani koji je stao u zaštitu igrača.