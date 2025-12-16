Partizan se hitno oglasio zbog suspenzije: "Znali smo za ovo još prije dva mjeseca"

FK Partizan se oglasio nakon suspenzije kluba od strane FIFA

Izvor: MONDO

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je suspendovala FK Partizan u periodu od tri prelazna roka, klub neće moći do 2027. da registruje nove igrače. Nakon ovih vijesti, klub iz Humske se oglasio navodeći da je sa odlukom bio upoznat još prije dva mjeseca.

Saopštenje Partizana prenosimo u cijelosti:

"Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obavještava javnost o sljedećem: Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još prije dva mjeseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Riječ je o administrativnoj mjeri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.

U tom kontekstu, FK Partizan podsjeća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od ljeta 2022. do ljeta 2023. godine.

Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.

Obavještavamo javnost da se radi o privremenoj mjeri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti prije zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača", navodi se u tekstu Partizana.