logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizan se hitno oglasio zbog suspenzije: "Znali smo za ovo još prije dva mjeseca"

Partizan se hitno oglasio zbog suspenzije: "Znali smo za ovo još prije dva mjeseca"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

FK Partizan se oglasio nakon suspenzije kluba od strane FIFA

FK Partizan se oglasio nakon suspenzije kluba od strane FIFA Izvor: MONDO

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) je suspendovala FK Partizan u periodu od tri prelazna roka, klub neće moći do 2027. da registruje nove igrače. Nakon ovih vijesti, klub iz Humske se oglasio navodeći da je sa odlukom bio upoznat još prije dva mjeseca. 

Saopštenje Partizana prenosimo u cijelosti: 

"Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obavještava javnost o sljedećem: Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još prije dva mjeseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Riječ je o administrativnoj mjeri koja proizilazi iz postupka vezanog za ranije preuzete ugovorne obaveze iz prethodnog perioda.

U tom kontekstu, FK Partizan podsjeća da je igrač Patrik Andrade nastupao za klub u periodu od ljeta 2022. do ljeta 2023. godine.

Klub naglašava da se navedena suspenzija ne odnosi na takmičarski status FK Partizan, niti utiče na učešće ekipe u domaćem takmičenju.

Obavještavamo javnost da se radi o privremenoj mjeri i da klub nastavlja da normalno funkcioniše. Suspenzija je na snazi do trenutka uplate dugovanja prema pomenutom igraču, a ista će biti ukinuta momentom izmirenja navedenog duga, što će se i desiti prije zimskog prelaznog roka, čime se omogućava nastavak registracije novih igrača", navodi se u tekstu Partizana. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan FIFA Patrik Andrade

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC