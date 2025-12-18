logo
"Zvezdin problem isti kao i kada sam ja igrao": Lalatović siguran da će biti šampion, ali vidi gdje škripi 1

"Zvezdin problem isti kao i kada sam ja igrao": Lalatović siguran da će biti šampion, ali vidi gdje škripi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Nenad Lalatović uvjeren da će Zvezda ponovo osvojiti Superligu, čim riješi problem koji je imala i kada je on igrao na Marakani.

Nenad Lalatović uvjeren da će Zvezda ponovo osvojiti Superligu Izvor: MN PRESS

Trener Mladosti iz Lučana Nenad Lalatović dovodi ekipu na subotnji meč na "Marakani", svjestan problema koji njegov bivši tim ima. Bivši đak, kapiten i trener Crvene zvezde vidi mučenje ekipe Vladana Milojevića u Superligi, u kojoj zaostaje četiri boda za Partizanom, i zna o čemu se radi.

O tome je pričao u izjavi za "Kurir".

"Problem je isti kao i u vrijeme kada sam ja igrao. Fudbaleri Zvezde su kvalitetniji od svih u prvenstvu. Ali ako uđu u utakmicu bez motiva i želje koju imaju protivnici, onda nastaje problem. Vidjelo se to protiv Javora i sada protiv TSC. S pola gasa ne možeš bilo koga da pobijediš. Ali ako igrači Zvezde uđu s većim motivom, pobijediće bilo koga bez problema. Sve to razumijem, jer sam isto prošao dok sam igrao za Zvezdu. Teško je isto se motivisati za Porto, Lil i Šturm u odnosu na Javor ili Radnik. Njima su glavni problem umor i motiv. Plus, svjesni su da su najbolji. Vjerujem da sve ovo njima govori Vladan Milojević. Evo vam moj primjer. Kad sam bio igrač Zvezde, prva tri ili četiri vječita derbija igrao sam pod nevjerovatnim adrenalinom. Kako je vrijeme odmicalo, derbiji su mi postajali rutina. Ali tjerao sam sebe, govorio 'Hajde, Nenade', udarao rukom u zid, šetao... Tako sam se motivisao. Osjećao sam po sebi da nemam pozitivnu tremu. Meni trener nije bio potreban", rekao je Lalatović.

Temperamentni trener, koji je vodio Zvezdu u sezoni 2014/15, a igrao za nju od 1996. do 2002, siguran je da će crveno-bijeli ponovo biti prvaci i da će osvojiti devetu titulu u nizu.

"Ova četiri boda minusa u odnosu na Partizan nisu problem. Samo kada se budu fokusirali na prvenstvo. Zvezda je Zvezda! Vjerujem da će na kraju prvenstva imati deset, a možda i više bodova u odnosu na drugoplasiranog. Biće Zvezda šampion i ove sezone. Zašto? Rekao sam već. Zvezda ima najbolji tim u ligi", dodao je Lalatović, koji je preuzeo Mladost prošlog ljeta, nakon povratka u srpski fudbal iz Budućnosti iz Podgorice.

Njegova ekipa uoči posljednjeg kola zauzima deveto mjesto, sa 25 osvojenih bodova.

FK Crvena zvezda FK Mladost Lučani Nenad Lalatović Superliga Srbije

Jaaa

Ako bi on došao za trenera rastu nam šanse za 0,000000000.... Htjedoh staviti 0,1,ali mnogo je. Evo stiže Deki da unovči sina, tek sad smo nadrljali, Partizan prvak

