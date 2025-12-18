logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Došao u Crvenu zvezdu, a odmah proslijeđen u OFK Beograd

Došao u Crvenu zvezdu, a odmah proslijeđen u OFK Beograd

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Od dolaska u Crvenu zvezdu, Dragan Bojat trenirao je sa OFK Beogradom i sada će igrati za "romantičare".

dragan bojat dosao u zvezdu i ide u ofk beograd Izvor: MN PRESS

Dragan Bojat raskinuo je ugovor sa Novim Pazarom zbog objave na društvenim mrežama, a Crvena zvezda ga je dovela iako joj igrački gledano nije bio potreban.

Zbog toga Vladan Milojević nije ni koristio Bojata, iako ima ogromnih problema sa igračkim kadrom zbog povreda, nego je već unaprijed odlučeno da ovaj fudbaler bude proslijeđen u OFK Beograd. Tako će Bojat proljećni dio sezone provesti na pozajmici, iako ostaje nejasno zašto OFK Beograd nije doveo ovog igrača kada je raskinuo ugovor sa Pazarcima.

Već po dolasku u Zvezdu, Bojat je počeo da trenira sa "romantičarima" i kod Sima Krunića će pokušati da se nametne i možda potom ubijedi Vladana Milojevića - ili nekog drugog trenera - da posjeduje kvalitet da igra za prvi tim.

Inače, Bojat je ove sezone odigrao deset utakmica za Novi Pazar i bio je sasvim solidan. Na obalama Jošanice mu nisu ipak oprostili što je podijelio fotografiju preminulog generala Nebojše Pavkovića, zbog čega se najveći dio grada pobunio protiv njega i odlučeno je da se poslije prijetnji sa njim raskine ugovor.

Bivši đak Partizana tako je pojačao konkurenciju na mjestu desnog beka gdje Zvezda ima Jung Vu Seola i Nikolu Stankovića, gdje ni drugopomenuti nije imao mnogo prostora da igra ove jeseni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:09
Slavlje Crvene zvezde u Gracu
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda OFK Beograd Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC