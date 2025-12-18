Došao u Crvenu zvezdu, a odmah proslijeđen u OFK Beograd

Od dolaska u Crvenu zvezdu, Dragan Bojat trenirao je sa OFK Beogradom i sada će igrati za "romantičare".

Dragan Bojat raskinuo je ugovor sa Novim Pazarom zbog objave na društvenim mrežama, a Crvena zvezda ga je dovela iako joj igrački gledano nije bio potreban.

Zbog toga Vladan Milojević nije ni koristio Bojata, iako ima ogromnih problema sa igračkim kadrom zbog povreda, nego je već unaprijed odlučeno da ovaj fudbaler bude proslijeđen u OFK Beograd. Tako će Bojat proljećni dio sezone provesti na pozajmici, iako ostaje nejasno zašto OFK Beograd nije doveo ovog igrača kada je raskinuo ugovor sa Pazarcima.

Već po dolasku u Zvezdu, Bojat je počeo da trenira sa "romantičarima" i kod Sima Krunića će pokušati da se nametne i možda potom ubijedi Vladana Milojevića - ili nekog drugog trenera - da posjeduje kvalitet da igra za prvi tim.

Inače, Bojat je ove sezone odigrao deset utakmica za Novi Pazar i bio je sasvim solidan. Na obalama Jošanice mu nisu ipak oprostili što je podijelio fotografiju preminulog generala Nebojše Pavkovića, zbog čega se najveći dio grada pobunio protiv njega i odlučeno je da se poslije prijetnji sa njim raskine ugovor.

Bivši đak Partizana tako je pojačao konkurenciju na mjestu desnog beka gdje Zvezda ima Jung Vu Seola i Nikolu Stankovića, gdje ni drugopomenuti nije imao mnogo prostora da igra ove jeseni.

