Osman Bukari se vraća u Evropu: Bivši igrač Crvene zvezde prelazi u poljski klub

Dok Crvena zvezda traži novo pojačanje na mjestu desnog krila, njen bivši fudbaler Osman Bukari ide u 15. klub Poljske.

Osman Bukari će se ove zime vratiti u Evropu i navodno ima ponudu poljskog kluba Viđeva iz Lođa. Prema nezvaničnim informacijama koje stižu iz Poljske, ovaj klub nudi za Bukarija čak pet miliona evra, što je suma koja zadovoljava apetite njegovog Ostina.

Tako bi brzonogi fudbaler iz Gane trebalo da se vrati poslije tek nešto više od godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je otišao iz Crvene zvezde u transferu vrijednom sedam miliona evra.

Od tada, Crvena zvezda nije imala sreće sa pozicijom desnog krila - i sada najslabijeg dijela tima. Silas je trebalo da naslijedi Bukarija i tek na momente je znao da zablista, vidjeli smo da je Nemanja Radonjić više sjedio na klupi nego što je igrao, dok za sada povjerenje ne uliva ni Šavi Babika.

U pitanju je fudbaler iz Gabona koga je Crvena zvezda platila ljetos četiri miliona evra, dakle samo milion evra više nego što će Viđev sada dati za Bukarija, a koji je propustio gotovo cijelu jesen zbog povrede zarađene protiv Pafosa.

Bukari je prošle sezone za Ostin odigrao 39 utakmica i na njima je zabilježio pet golova i šest asistencija.

