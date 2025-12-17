logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Osman Bukari se vraća u Evropu: Bivši igrač Crvene zvezde prelazi u poljski klub

Osman Bukari se vraća u Evropu: Bivši igrač Crvene zvezde prelazi u poljski klub

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dok Crvena zvezda traži novo pojačanje na mjestu desnog krila, njen bivši fudbaler Osman Bukari ide u 15. klub Poljske.

osman bukari ide u poljsku za 5 miliona evra Izvor: David Buono / Zuma Press / Profimedia

Osman Bukari će se ove zime vratiti u Evropu i navodno ima ponudu poljskog kluba Viđeva iz Lođa. Prema nezvaničnim informacijama koje stižu iz Poljske, ovaj klub nudi za Bukarija čak pet miliona evra, što je suma koja zadovoljava apetite njegovog Ostina.

Tako bi brzonogi fudbaler iz Gane trebalo da se vrati poslije tek nešto više od godinu dana u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je otišao iz Crvene zvezde u transferu vrijednom sedam miliona evra.

Od tada, Crvena zvezda nije imala sreće sa pozicijom desnog krila - i sada najslabijeg dijela tima. Silas je trebalo da naslijedi Bukarija i tek na momente je znao da zablista, vidjeli smo da je Nemanja Radonjić više sjedio na klupi nego što je igrao, dok za sada povjerenje ne uliva ni Šavi Babika.

U pitanju je fudbaler iz Gabona koga je Crvena zvezda platila ljetos četiri miliona evra, dakle samo milion evra više nego što će Viđev sada dati za Bukarija, a koji je propustio gotovo cijelu jesen zbog povrede zarađene protiv Pafosa.

Bukari je prošle sezone za Ostin odigrao 39 utakmica i na njima je zabilježio pet golova i šest asistencija.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:47
Gol Osman Bukari
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Osman Bukari FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC