Milojević poslije šestog kiksa Zvezde u 50 dana: Objasnio zašto se njegova ekipa toliko muči

Milojević poslije šestog kiksa Zvezde u 50 dana: Objasnio zašto se njegova ekipa toliko muči

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Vladan Milojević istakao povrede i umor kao glavni razlog sve većeg broja kikseva njegove ekipe.

Vladan Milojević poslije novog kiksa Crvene zvezde Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda kiksnula je i na gostovanju u Bačkoj Topoli, što je čak šesti put da nije pobijedila u Superligi u posljednjih devet utakmica. Svašta se desilo u posljednjih 50 dana u Zvezdi tako da je sada na drugom mjestu na tabeli, sa četiri boda zaostatka u odnosu na najvećeg rivala Partizan.

"Sadržajna utakmica, falili su golovi. Došli smo sa namjerom da pobijedimo, ne možemo da budemo zadovoljni rezultatom. Imali smo šanse koje nismo iskoristili, ali i TSC je imao svoje šanse, pogotovo onu situaciju jedan na jedan koju je Mateus odbranio. Probali smo sa igračima koje imamo na raspolaganju, nismo uspjeli, nije bilo dovoljno", rekao je razočarani Vladan Milojević po završetku utakmice sa TSC-om (0:0).

"Ostaje nam još meč u subotu", kratko je iznio Milojević kome bi susret sa Mladošću iz Lučana mogao da bude i posljednji u Crvenoj zvezdi pošto se uveliko priča o odlasku.

"Navikli smo da igramo ovako, hoćemo to da igramo, to nije nikakav izgovor. Nismo danas imali dva igrača koja su otišla na Afrički kup nacija, to su naši problemi, bez obzira na umor, zamor, trebalo je danas da pobijedimo. Došli smo i nismo uspjeli", zaključio je trofejni trener.

Nemanja Miljanović je čestitao Zvezdi na rezultatima u Evropi i rekao da je ekipa imala svoje prilike u sadržajnoj utakmici i da je samo falilo da dođu do golova.

"Poslije pobjede u Subotici, ovaj bod ima težinu. I da nismo tamo pobijedili, bod protiv Zvezde ima tu težinu. U pripemi utakmice smo bili svjesni snage našeg protivnika, mnogo individualaca, htjeli smo da budemo nazad kompaktni, da popunimo prostore koje Zvezda napada. Gledamo protivničke ekipe ne da ih kopiramo, nego da vidimo kako da se spremimo što bolje za Zvezdu. Danas smo sprovodili i stvari koje treniramo, i to se pokazalo dobro", naveo je Nemanja Miljanović.

