logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi kiks nemoćne Crvene zvezde u Bačkoj Topoli: Partizan jesenji šampion Srbije

Novi kiks nemoćne Crvene zvezde u Bačkoj Topoli: Partizan jesenji šampion Srbije

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Crvena zvezda osvojila samo bod i protiv TSC-a. Sada zaostaje četiri boda za Partizanom

TSC Crvena zvezda 0:0 Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda kiksnula je čak šesti put ove jeseni i kolo prije zimske pauze definitivno je da je Partizan jesenji šampion sa četiri boda više. Zvezda je odigrala neriješeno protiv TSC-a 0:0 u Bačkoj Topoli u ponedjeljak uveče i uprkos trudu, nije imala način da stvori šansu dok je meč odmicao.

Aleksandar Katai pogodio je stativu iz zicera u 19. minutu, kapiten Mirko Ivanić potom je pogodio golmana domaćin Nikolu Simića u glavu iz peterca u 55. minutu i teško je navesti mnogo boljih prilika od te dvije. Premalo za šampiona Srbije!

Sa druge strane, TSC je mirno kontrolisao prostor pred svojim golom i povremenim izletima na polovinu Beograđana zadavao mnogo veće probleme od rivala.

Zvezdin golman Mateuš je u 50. minutu odbranio zicer pri šutu Stefana Mladenovića, a u 90. minutu je rezervista Sabolč Mezei snažnim udarcem sa distance pogodio prečku.

Neposredno prije njega, Zvezdi je zaprijetio i njen bivši vezista Branko Jovičić, udarcem sa ivice kaznenog prostora koji je Mateuš takođe odbranio.

Dok su fudbaleri Zvezde čekali da se iz njihovog pritiska sama od sebe stvori šansa u gužvi, to se nije događalo i stvorio se utisak da je moglo da se igra mnogo duže od sedam minuta nadoknade da bi Beograđani poveli. Nakon velike pobjede protiv Šturma u Gracu, Zvezda nije imala bilo kakvo rješenje na protivničkom dijelu terena i zbog toga je u komplikovanoj situaciji Superligi kakvu godinama nije iskusila. I zbog toga će i poslije ovog meča biti postavljano pitanje ostanka na klupi trenera Vladana Milojevića, bez obzira na činjenicu da je njegov tim dva kola prije kraja Lige Evrope osvojio velikih 10 bodova u evro-takmičenju.

Superliga Srbije je postala preveliki problem za njega i njegov tim i meč u Bačkoj Topoli je to ponovo pokazao.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda TSC Bačka Topola Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC