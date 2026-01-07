Ljepotica dobila šal sa grbom Partizana: Slavni sportista je odveo u Monako da vidi crno-bijele

Prelijepa Rebeka Donaldson i njen dečko Karlos Sainc mlađi, vozač Formule 1, gledali su Monako i Partizan u Evroligi.

Izvor: X/ASMonaco_Basket/printscreen

Košarkaši Partizana poraženi su od Monaka u 20. kolu Evrolige, a meč srpskog predstavnika gledao je i jedan slavni spotista. Dugogodišnji vozač Formule 1 Karlos Sainc mlađi i njegova djevojka Rebeka Donaldson našli su se u prvom redu terena, a pred utakmicu dobili su i posebne šalove - na kojima su bili grbovi Monaka i Partizana.

Karlos Sainc mlađi je uzeo šalove, a zatim jedan dao svojoj izabranici, koja se odmah ogrnula navijačkim rekvizitom. Tako se oko vrata prelijepe Rebeke našao i grb Partizana, čiji je poraz vidjela nešto kasnije - u najboljem takmičenju evropskih timova.

Rebeka je dugogodišnja djevojka Karlosa Sainca, a ljubitelji Formule 1 znaju je zbog atraktivnog izgleda kojim privlači pažnju prilikom svakog zajedničkog pojavljivanja u javnosti. Inače, ona je manekenka i tokom karijere je sarađivala sa nekim od najvećih svjetskih brendova. Pogledajte kako joj stoji šal Partizana:

First basketball experience for F1 driver Carlos Sainz, at home in Monaco !



Thank you for your support Carlos, you're welcome back anytime#RocaTeam#EveryGameMatterspic.twitter.com/MPx6xI9x8N — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket)January 7, 2026

Karlos Sainc mlađi već punu deceniju takmiči se u Formuli 1, ali čini se da njegova karijera neće moći da se poredi sa karijerom koju je napravio njegov otac. Karlos je tokom prethodnih godina vozio za Toro Roso, Reno, Meklaren, Ferari i Vilijams, a u karijeru ima četiri pobjeda i 29 plasmana na pobedničko postolje.