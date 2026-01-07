logo
Došao u Partizan nakon NBA karijere i nema pojma šta ga je snašlo: "Ne znam šta da kažem, izgovor ne postoji"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Bruno Fernando je očigledno zbunjen lošim igrama Partizana otkako je stigao kao veliko pojačanje u Beograd.

Bruno Fernando nakon poraza od Monaka Izvor: MN PRESS

Partizan je ubedljivo poražen od Monaka 101:84 i ostao je zakucan za dno na tabeli Evrolige, a poslije još jedne jako loše utakmice oglasio se Bruno Fernando. Centar iz Angole je na ovom meču bio jedina "klasična" petica Đoana Penjaroje i završio je meč sa četiri poena i tri skoka.

Bio je zbunjen poslije meča i istakao da ne zna šta je to što sprečava njegov tim da pruži bolje partije i da prekine niz poraza koji se dešava u najjačem evropskom takmičenju. 

"Ne znam ni šta bih rekao... Uspjeli smo da pronađemo nekakav ritam, pred kraj treće dionice smo uspjeli da se vratimo toliko da eventualno uđemo u borbu za pobjedu, ali onda smo napravili mnogo grešaka. To im je pomoglo da se vrate u ritam i da ponovo dignu prednost. Bila je to kombinacija mnogih stvari koje nama nisu pomogle. 

Ne znam, iskreno. Očigledno je da smo svi drugačiji na svoj način, svako pristupa zadacima na različiti način. Pokušavamo da se aklimatizujemo na situaciju oko nas, pokušavamo da učimo sistem, da budemo bolji tim i nema izgovora", rekao je poslije utakmice Bruno Fernando.

U petak mu stiže ispomoć

Već na utakmici sa Barselonom u petak Partizan će biti jači za jednog centra. To će biti iskusni Nigerijac Tonje Džekiri koji se vraća u Evroligu nakon što je prethodne dvije i po godine proveo u CSKA iz Moskve. 

Dok je Džekiri svoju karijeru gradio u Evropi, Fernando je tek nedavno stigao. On je završio srednju školu i koledž u Americi, pa je izabran kao 34. pik na draftu. Dvije sezone je igrao za Atlantu, jednu za Boston, zatim za Hjuston, pa je potom u Torontu napravio posljednje NBA korake. Prije Partizana bio je u Realu sa kojim je osvojio trofej ACB lige.  

Tagovi

KK Partizan Evroliga Bruno Fernando

