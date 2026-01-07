Kamila napravila čudo za Stefana i porodice poginulih: "Užasno je teško, ali neka ovo bude razlog za osmijeh"

Kamila Rast je poslije dvije pobjede u Kranjskoj Gori posvetila svoj trijumf porodicama poginulih u strašnoj nesreći u Kran Montani. U požaru koji se desio i poznatom skijalištu poginuo je i Srbin Stefan Ivanović.

U isto vrijeme kada se završavala turneja Četiri skakaonice na kojoj je pobijedio Domen Prevc u Sloveniji smo vidjeli iznenađenje u skijaškom slalomu. Nakon serije pobjeda Mikaele Šifrin sada je u Kranjskoj Gori najbolja bila Švajcarkinja Kamila Rast. Djevojka iz Kran Montane je pobjedu posvetila poginulima u tragičnom požaru u diskoteci u novogodišnjoj noći.

Ova 26-godišnja skijašica uspjela je da bude bolja od Šifrin za 0,14 sekundi i tako je kompletirala vikend u kome je u Kranjskoj gori bila najbolja i u superveleslalomu. Do sada je ove sezone Šifrin pobijedila u svih pet slaloma.

"Dala sam sve što sam imala, uspjela sam da pobijedim na oba slaloma što je nevjerovatno. Mislim na sve one porodice, za njih sam se trkala ovog vikenda. Ne možemo ni da zamislimo kako im je, sigurno im je užasno teško. Nadam se da će naći podršku u ljudima oko sebe i nadam se da ću izmamiti jedan mali osmijeh na njihova lica", rekla je Rast.

Šta se desilo u Kran Montani?

U "La Konstelacion" baru u švajcarskom skijalištu Kran Montana gdje je rođena Kamila Rast poginulo je najmanje 40, a povređeno je 119 ljudi u požaru čiji uzroci još nisu zvanično objavljeni. Istraga je u toku. Za sada znamo da je među poginulima bio i jedan Srbin Stefan Ivanović.

Ovaj 31-godišnji radnik obezbjeđenja je poginuo pokušavajući da pomogne drugima da se spasu i sklone od vatrene stihije. Švajcarski izvori pišu o njemu kao o heroju.

"Kao obezbjeđenje te večeri, Stefan je mogao da se skloni na sigurno kada je izbio požar. Umjesto toga, odlučio je da ostane. Ušao je u samo središte plamena, pokušavajući da ugasi vatru i, prije svega, da evakuiše što veći broj ljudi koji su još bili zarobljeni unutra. Svojom nesebičnošću i hrabrošću, Stefan je uspio da spase živote. Nažalost, taj herojski čin koštao ga je sopstvenog života. Danas Stefan iza sebe ostavlja porodicu slomljenu iznenadnim gubitkom sina, brata i voljene osobe. Počivaj u miru, Stefane, hvala ti na tvom djelu, hvala ti na svemu što si učinio! Njegova porodica je pokrenula humanitarnu akciju kako bi pokrila sve troškove vezane za njegov transport posmrtnih ostataka u Srbiju", navode Švajcarci.

Saopštenjem o njegovoj smrti oglasilo se u Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. 'Njegova hrabrost i nesebičnost ostaju trajno sjećanje i primjer istinske humanosti. Sa uvažavanjem posmatramo iskazanu solidarnost građana i organizacija, kao i njihovu želju da pomognu porodici tragično nastradalog mladića. Istovremeno, obavještavamo da je Vlada Republike Srbije, posredstvom nadležnih institucija, još ranije izrazila spremnost i ponudila punu pomoć u vezi sa organizacijom transporta posmrtnih ostataka u otadžbinu'', saopšteno je iz MSP.

I Mikaela Šifrin se oglasila

"Ovo je bila nevjerovatna trka. Danas je ovo bilo nevjerovatno iskustvo i bila je privilegija biti dio takmičenja. Ne mogu da zamislim da sam bila brža od Kamile Rast. Voljela bih da cijeli svijet shvati kakav je poduhvat osvojiti prvo mjesto u veleslalomu i slalomu istog vikenda, kako bi mogli da cijene Kamilu još više. Ono što je još impresivnije je njena emocija koju je pokazala kada je posvetila žrtvama u Kran Montani", rekla je Mikaela Šifrin.