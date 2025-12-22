Gdje je skijanje najjeftinije 2026: U jednom centru sedam dana košta 685 evra, u drugom djeca skijaju besplatno

Skijanje već dugo važi za skup sport. Kad se zbroje troškovi putovanja, smještaja, hrane i pića, ali i ski karata, ono lako može dostići hiljade i hiljade evra. Ipak, nije takva situacija svuda.

Skijanje odavno važi za skup "sport", jer kada se saberu troškovi puta, smještaja, hrane, ski-pasova i opreme, zimski odmor lako može da dostigne i nekoliko hiljada evra.

Ipak, nova analiza pokazuje da i dalje postoje evropske destinacije na kojima se može skijati znatno povoljnije nego što se misli.

Sprovedeno je istraživanje o cijenama na čak 32 popularna evropska skijališta u devet zemalja koje Britanci najčešće posjećuju tokom zime. Analizirane su destinacije u Francuskoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Andori, Bugarskoj, Norveškoj i Finskoj.

Iako na listi nema skijališta iz Srbije i Bosne i Hercegovine, podaci su korisni svima koji planiraju zimovanje u zapadnoj Evropi.

Šta je sve ulazilo u obračun

U istraživanju su upoređivane cene:

ski-pasova

iznajmljivanja ski-opreme

časova skijanja

obroka i pića na stazi

Na osnovu toga izračunat je prosječan sedmični trošak boravka, bez uračunatih troškova puta i hotelskog smještaja.

Najjeftinije skijalište za odrasle

Skijalište Bardonekija, na sjeverozapadu Italije, proglašeno je najpovoljnijom destinacijom za odrasle skijaše među svim analiziranim lokacijama. Iako su cijene porasle za 10,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, nedeljni trošak za jednu odraslu osobu iznosi oko 685 evra.

Za četvoročlanu porodicu, boravak u Bardonekiji košta oko 2.259 evra, što je svrstava i među najpovoljnije opcije za porodično skijanje.

Italijani dominiraju listom povoljnih destinacija

Studija je pokazala da se italijanska skijališta masovno nalaze među najjeftinijima u Evropi. Passo Tonale, u regionu Trentino, proglašen je najpovoljnijim izborom za porodice, jer djeca mlađa od osam godina dobijaju besplatne ski-karte kada skijaju u pratnji odraslih. Trošak sedmičnog boravka za četvoročlanu porodicu u Passo Tonaleu iznosi oko 1.955 evra.

Među deset najpovoljnijih destinacija našli su se i Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thuile.

Na listi povoljnih porodičnih destinacija našla se i Kranjska Gora u Sloveniji. Ova destinacija je pala sa drugog na četvrto mjesto u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje važi za jednu od povoljnijih opcija. Nedeljni trošak za četvoročlanu porodicu iznosi približno 2.480 evra.

Najskuplje skijaške destinacije, prema istoj analizi, i dalje se nalaze u Švajcarskoj i Austriji.

Najjeftinija skijališta za odrasle u 2026. godini:

Bardonecchia (Italija)

Borovec (Bugarska)

Geilo (Norveška)

Bansko (Bugarska)

Sauze (Italija)

Sestriere (Italija)

Le Corbier (Francuska)

Cervinia (Italija)

Kronplatz (Italija)

La Thuile (Italija)

(EUpravo zato/Punkufer)