Gdje je skijanje najjeftinije 2026: U jednom centru sedam dana košta 685 evra, u drugom djeca skijaju besplatno

Skijanje već dugo važi za skup sport. Kad se zbroje troškovi putovanja, smještaja, hrane i pića, ali i ski karata, ono lako može dostići hiljade i hiljade evra. Ipak, nije takva situacija svuda.
Ipak, nova analiza pokazuje da i dalje postoje evropske destinacije na kojima se može skijati znatno povoljnije nego što se misli.
Sprovedeno je istraživanje o cijenama na čak 32 popularna evropska skijališta u devet zemalja koje Britanci najčešće posjećuju tokom zime. Analizirane su destinacije u Francuskoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Andori, Bugarskoj, Norveškoj i Finskoj.
Iako na listi nema skijališta iz Srbije i Bosne i Hercegovine, podaci su korisni svima koji planiraju zimovanje u zapadnoj Evropi.
Šta je sve ulazilo u obračun
U istraživanju su upoređivane cene:
- ski-pasova
- iznajmljivanja ski-opreme
- časova skijanja
- obroka i pića na stazi
Na osnovu toga izračunat je prosječan sedmični trošak boravka, bez uračunatih troškova puta i hotelskog smještaja.
Najjeftinije skijalište za odrasle
Skijalište Bardonekija, na sjeverozapadu Italije, proglašeno je najpovoljnijom destinacijom za odrasle skijaše među svim analiziranim lokacijama. Iako su cijene porasle za 10,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, nedeljni trošak za jednu odraslu osobu iznosi oko 685 evra.
Za četvoročlanu porodicu, boravak u Bardonekiji košta oko 2.259 evra, što je svrstava i među najpovoljnije opcije za porodično skijanje.
Italijani dominiraju listom povoljnih destinacija
Studija je pokazala da se italijanska skijališta masovno nalaze među najjeftinijima u Evropi. Passo Tonale, u regionu Trentino, proglašen je najpovoljnijim izborom za porodice, jer djeca mlađa od osam godina dobijaju besplatne ski-karte kada skijaju u pratnji odraslih. Trošak sedmičnog boravka za četvoročlanu porodicu u Passo Tonaleu iznosi oko 1.955 evra.
Među deset najpovoljnijih destinacija našli su se i Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thuile.
Na listi povoljnih porodičnih destinacija našla se i Kranjska Gora u Sloveniji. Ova destinacija je pala sa drugog na četvrto mjesto u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje važi za jednu od povoljnijih opcija. Nedeljni trošak za četvoročlanu porodicu iznosi približno 2.480 evra.
Najskuplje skijaške destinacije, prema istoj analizi, i dalje se nalaze u Švajcarskoj i Austriji.
Najjeftinija skijališta za odrasle u 2026. godini:
- Bardonecchia (Italija)
- Borovec (Bugarska)
- Geilo (Norveška)
- Bansko (Bugarska)
- Sauze (Italija)
- Sestriere (Italija)
- Le Corbier (Francuska)
- Cervinia (Italija)
- Kronplatz (Italija)
- La Thuile (Italija)
(EUpravo zato/Punkufer)